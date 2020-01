Neokoukatelný výhled na město nebo oblíbené místo pro svatební fotografie. Tím je gloriet v děčínské Růžové zahradě. Kvůli problémům se statikou bylo nutné vyhlídkový pavilon z bezpečnostních důvodů uzavřít a především podepřít trámy. Letos se chce město pustit do jeho poměrně drahé opravy.

„Náklady se pohybují kolem 22 milionů korun. Proto město podalo žádost o dotaci z programu na záchranu architektonického dědictví. Práce na opravách budou trvat dva roky,“ řekl ekonomický náměstek děčínského primátora Jiří Anděl.

Za současnými problémy je pravděpodobně minulá zima, kdy do malé skuliny natekla voda, zmrzla a ještě více ji rozšířila. Do glorietu také kvůli dožilé izolační vrstvě teras značně zatéká, uvnitř je poškozená podlaha, která částečně chybí. Pavilon trápí problémy dlouhodobě, například se vzlínáním soli pískovcem. Proto už před patnácti lety vznikl projekt na obnovu jedné z dominant zámku.

Zakázka má dvě části

Magistrát zakázku na opravu glorietu rozdělil do dvou částí. Zvlášť se bude soutěžit oprava samotného glorietu z 18. století a zvlášť restaurování soch, které jej zdobí. „Vybrané originály soch budou po úpravě dále uloženy v sale tereně a na jejich původní místo v glorietu se pak osadí jejich nově zhotovené sekané kopie,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

Zvláštností této veřejné zakázky také je, že bude bodově zvýhodněný ten zhotovitel, který při restaurování glorietu zajistí minimálně dvě exkurze s výkladem pro žáky základních škol. Účelem exkurzí je vzbuzení zájmu o řemeslo mezi žáky.

Na kompletní opravu za desítky milionů korun čeká také unikátní barokní Dlouhá jízda, nejdelší přístupová cesta na zámek v České republice postavená na konci 17. století při barokní přestavbě zámku. V té se nedávno vyvalila část zdi, kterou nyní musí podpírat mohutné trámy.

Děčín se snaží na opravu jediné přístupové, téměř 300 metrů dlouhé a deset metrů široké cesty sehnat dlouhodobě peníze. Před lety se snažil získat potřebné finance například z Norských fondů, se svou žádostí ale neuspěl. „Její tři pole vykazují statické poruchy a město už na opravu požádalo o finance z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje. I u této akce nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele,“ doplnil Luděk Stínil. Podle portálu veřejných zakázek by oprava vyvalených polí měla vyjít na více než 700 tisíc korun.

Pokračuje i obnova zámku

Rekonstrukce děčínského zámku trvá téměř tři desetiletí. Po odchodu okupační sovětské armády, která pobývala na zámku od roku 1968 do roku 1991, se památka dostala do majetku města. To tehdy nemělo jasnou představu, jak s dominantou naložit. Tehdejší odhady mluvily o nákladech až 100 milionů korun, které bude potřeba vynaložit na jeho opravu. Ve skutečnosti se částka v průběhu desetiletí vyšplhala na téměř osminásobek. Takové peníze ale město k dispozici nemělo, a proto dělalo jen částečné opravy.

Kritický byl březen roku 1996, kdy se zřítila část jihovýchodního nároží. K zemi se sesunula zeď zasahující několik pater a široká necelých deset metrů. Tehdy se ukázalo, že podobné nebezpečí hrozí celému zámku.

Na začátku druhé poloviny roku vznikla studie, která počítala i s komerčním využitím zámku, měl zde vzniknout například hotel. Tato myšlenka však postupem času zapadla a ze zámku se stala hojně navštěvovaná památka.