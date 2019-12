Kontrola začala v polovině července, jen den poté, kdy byla bývalá ředitelka novým vedením zámku poslána na dovolenou. Trvala až do konce září. Podle jejích závěrů došlo k zásadním pochybením. Krupičkové například vytýká výběr dodavatelů, zpracování smluv nebo zadávání zakázek napřímo bez výběrového řízení. S výjimkou jednoho případu má chybět také dostatečný počet nabídek nebo poptávek.

„Veškerá činnost zámku probíhala velmi neformálně, bez předem daných pravidel. Zámek buď neměl zpracované vnitřní předpisy, nebo nevyhovovaly potřebám organizace,“ řekl děčínský primátor Jaroslav Hrouda.

Kritika péče řádného hospodáře

Místo smluv měla městská příspěvková organizace vydávat pouze objednávky, kterým navíc měly chybět všechny náležitosti, aby mohly být považované za smlouvy. Hospodaření nebylo podle kontrolorů vedeno podle zákona o účetnictví.

Radnice se na radu svých právníků obrátila na okresní státní zastupitelství, které si zprávu projde a následně ji případně předá policii. „Po prostudování zprávy jsme vzhledem k tomu, že pochybení byla zjištěna ve všech oblastech, došli k názoru, že mohlo dojít k porušení péče řádného hospodáře,“ uvedla Barbora Hudková z advokátní kanceláře zastupující město.

Exšéfka Iveta Krupičková se případného trestního stíhání neobává. „Já mám čisté svědomí. Nikdy jsem nejednala jinak než v zájmu Zámku Děčín a vždy jsem respektovala pokyny zřizovatele,“ řekla Krupičková s tím, že zprávu o hospodaření dosud neviděla a nemůže ji tak více komentovat.

Podle dokumentu nebyla nastavená interní kontrola, zámek neměl dodržovat některá zákonná nařízení jako například provádění inventarizace. Na objednávkách měly chybět ceny nebo termíny plnění. Kontroloři bývalé ředitelce vytýkají také to, že zámek pořádal akce, z nichž příjem ze vstupného šel někomu jinému a označuje je za finančně neefektivní. Zpráva zmiňuje například benefiční koncerty spolku Andělé bez křídel, jejichž výtěžek pomáhá nemocným nebo postiženým dětem.

Řada kontrol

Zámek v minulosti prošel velkou řadou kontrol nejen od magistrátu, ale také od poskytovatelů celé řady dotací, které získal. „Pokud tam byly nedostatky, vždy jsme je odstranili. Dotace včetně těch evropských byly vždy proplacené. To je podle mne silný důkaz, že vše shledali v pořádku,“ upozornila Krupičková.

S podobnými kontrolami Děčín plánuje pokračovat také v dalším příspěvkových organizacích. Začít chce u těch, které mají nejvyšší rozpočet. „Centrum sociálních služeb hospodaří s téměř 100 miliony. Týká se to také zoologické zahrady, divadla nebo Děčínské sportovní,“ vyjmenoval náměstek primátora Jiří Anděl organizace, do kterých by v příštích týdnech a měsících měla zamířit kontrola.