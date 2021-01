Rekonstrukce centrální části Podmokel začala na jaře 2018, hotová měla být o rok později. Stavební firmě se ale opravu nepodařilo dokončit podle představ města, které proto nyní smlouvu o dílo vypovědělo.

„Stalo se tak po mnoha pokusech o smírčí jednání s dodavatelem, která měla jediný cíl – dovést dílo ke konci a předat jej občanům k užívání. Důvodem tohoto zásadního rozhodnutí byly nepředvídatelné překážky, které se objevily v průběhu stavby a bohužel nedošlo k dohodě, jak je překonat,“ uvedl děčínský primátor Jiří Anděl (ANO). Stavební firma podle něj předkládala návrhy, se kterými město nemohlo kvůli splnění podmínek požadovaných zákonem o zadávání veřejných zakázek souhlasit.

Hlavním problémem, kterým se v posledních měsících magistrát zabýval, byla kvalita chodníků. Ta podle názoru náměstka primátora pro realizaci staveb a oprav neodpovídala požadavkům projektové dokumentace. „Špatně je nejen podloží, ale i pochozí vrstva, tedy dlažební kostky,“ poznamenal Tomáš Brčák.

Doposud město zaplatilo Strabagu za první etapu přibližně 47 milionů korun. Vysoutěžená cena byla zhruba 55 milionů. Z původního projektu se ale vyjmulo okolí kostela na Husově náměstí a zatím na magistrát nedorazila faktura za chodníky. Je tak možné očekávat, že konečný účet bude výrazně vyšší.

Město si už dříve nechalo udělat znalecké posudky, které prokázaly, že nejen pod silnicí, ale i pod chodníky chybí v podloží vrstvy, které tam podle projektové dokumentace měly být. Ke kvalitě stavebních prací měla velké výhrady především opozice, jejíž členové se po loňské změně na radnici dostali do koalice.

Stavební firma Strabag se nyní se zaslanou výpovědí seznamuje, Děčínu zatím žádnou odpověď neposlala. „Odstoupení od smlouvy nám bylo ze strany investora doručeno. Tento krok nyní analyzujeme a následně se rozhodneme o dalším postupu,“ reagovala mluvčí Strabagu Edita Novotná.

Jaký bude nyní další postup, závisí i na reakci dotčené stavební firmy. Podle Anděla je možných několik scénářů. „Nemůžeme vyloučit ani to, že bude potřeba dokončit tuto akci s jinou firmou. To by znamenalo novou veřejnou soutěž. Nemůžeme vyloučit ale ani to, že se se Strabagem domluvíme mimosoudně, stejně jako nemůžeme vyloučit soudní spory,“ vysvětlil Anděl.

Kvůli rekonstrukci padlo také trestní oznámení, protože ve stavební dokumentaci měly být vykázány i ty vrstvy podloží, které pod silnicemi a chodníky chybí. Státní zástupce se po policejním vyšetřování rozhodl obžalovat tři lidi, kteří mají být za tento vývoj zodpovědní. Podle informací Deníku se jedná o úřednici magistrátu dohlížející na stavbu, stavební dozor a jednoho někdejšího zaměstnance stavební firmy.

Revitalizace Podmokel je projekt na několik desítek let v hodnotě stovek milionů korun. Začal před osmi lety vyhlášením architektonické soutěže na obnovu centrální části čtvrti, do které se přihlásilo deset týmů. Odborná porota pak vybrala jako nejlepší návrh ten od studia re:architekti, podle kterého se bude celé levobřežní centrum města rekonstruovat. Jako první přišla na řadu ulice Prokopa Holého a Husovo náměstí, kam stavební stroje vjely na jaře roku 2018. Jako první se dokončila část v Bezručově ulici, za kterou Děčín zaplatil necelých osm milionů korun.