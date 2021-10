/FOTO/ Velká podívaná čeká obyvatele Děčína v příštím roce, Správa železnic vymění železniční most v Prostředním Žlebu. Starou konstrukci dostane z pilířů po vodě, stejným způsobem umístí novou. Zároveň opraví přilehlý železniční tunel a trať na východní nádraží.

V Děčíně začala rekonstrukce železničního mostu do Prostředního Žlebu. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Pro výměnu 110 let starého mostu se Správa železnic rozhodla kvůli jeho špatnému stavu. V současné době po něm jezdí vlaky třicetikilometrovou rychlostí, zvažovalo se dokonce zavedení jen desetikilometrové rychlosti. „Degradace mostu je tak velká, že nelze zajistit jeho bezpečný stav a je nutná jeho výměna. Součástí toho je také 400 metrů dlouhý tunel. Byť to zní jednoduše, je to jedna z nejsložitějších staveb v Ústeckém kraji,“ zmínil při slavnostním zahájení stavby za více než 1,1 miliardy korun generální ředitel SŽ Jiří Svoboda složitost přístupu k mostu.