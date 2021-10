Na velkou výměnu lamp veřejného osvětlení se chystají v Děčíně. Doposud ve městě ve velkém převládají známé oranžové výbojky. Magistrát by je chtěl nahradit moderními svítidly, od kterých si kromě úspory nákladů na energie slibuje také úbytek světelného smogu.

Lampy veřejného osvětlení v Děčíně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Každý večer se velká sídliště, ale i centrum Děčína halí do nezaměnitelné oranžové záře. To by chtělo vedení města v příštích pěti letech alespoň částečně změnit. Připravuje proto podklady pro získání dotace na výměnu lamp, její výše může dosáhnout až deseti milionů korun. „Za tuto částku by město bylo schopno velmi rychle vyměnit až tisíc svítidel za energeticky nenáročná LED svítidla. Ruku v ruce s touto výměnou by došlo k velké úspoře v řádu stovek tisíc korun ročně na provozu a energii, kterou stávající lampy potřebují,“ vysvětlil náměstek primátora Tomáš Brčák.