Najít nejbližší sběrnou nádobu na kov, zjistit termíny uzavírek ulic nebo si prohlédnout povodňový plán. To vše umožňuje volně přístupný děčínský městský mapový portál, který je svým rozsahem unikátní. Nepříliš obvyklá je i sama existence podobných městských webových aplikací.

Děčínský mapový server, který město provozuje už řadu let, prošel nedávno zásadní modernizací. Kromě jiného vznikl nový rozcestník, který zájemci naleznou na adrese mapy.mmdecin.cz. Na mapový server odkazuje také přímo domovská stránka magistrátu. „Celkem je na výběr 12 odkazových boxů. Ty uživatele přenesou na mapový server přímo na téma, které ho zajímá. Na něm pak najde nejrůznější informace, například o tom, v jaké ulici je uzavírka, komu patří určitý pozemek, kudy vedou inženýrské sítě či kde je ve vašem okolí nejbližší sběrná nádoba na kov,“ vysvětlil mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil.

Prostřednictvím mapového portálu mohou lidé například jednoduše měřit různé vzdálenosti, což je služba, kterou nabízejí například mapy od Seznamu nebo Google. Oproti těmto serverům ale v Děčíně poskytují i něco navíc. „ K dispozici jsou i takové údaje, které na jiných mapách nejsou, například školské obvody v Děčíně nebo povodňový plán,“ přiblížil Stínil. Lidé si tak mohou velmi snadno zjistit, do které školy by jejich dítě mělo zamířit, případně která místa ve městě jsou ohrožená povodněmi. A to nejen těmi na Labi, ale také například na Ploučnici nebo Jílovském potoce. Údaje na mapě je možné filtrovat od pětileté velké vody přes dvacetiletou až po tu stoletou.

Při práci s mapou se může hodit i vytvoření poznámky. Do mapy se zakreslí bod, linie nebo polygon a napíše se k němu popisek. To je pak možné uložit jako obrázek, ve formátu pdf či poslat jako odkaz přes mail či Facebook. Pracovat s mapou je možné jak na počítači, tak i na mobilu či tabletu, ovládání je přizpůsobené pro pohodlnou práci na jakémkoliv displeji.

Pro Děčín nejsou moderní technologie žádnou neznámou, dlouhodobě se snaží využívat techniku k fungování města. Kromě nových map v červnu také představil koncepci Smart City, kterou měl na starosti bývalý radní Ondřej Smíšek. Ten spolu se svými dalšími kolegy z rady ale po dramatickém červnovém zastupitelstvu skončil. „Mezi partnery Smart City patří vysoké školy ČVUT a UJEP, dále Ústecký kraj nebo Okresní hospodářská komora. Hlavními tématy, kterými se koncepce zabývá, jsou doprava, energetika a občanská vybavenost,“ uvedla Romana Silvarová z kanceláře primátora.

Například v dopravě by měl pomoci inteligentní dopravní systém. Díky tomuto projektu bude město získávat informace o intenzitě a skladbě silničního provozu v Děčíně a bude mít přehled také o obsazenosti vybraných parkovišť, což bude podkladem pro vybudování parkovacího navigačního systému. V oblasti energetiky pak chce město řešit spotřebu a možné úspory energií. Vzniknout by měl i Portál občana města Děčín, na kterém by každý našel informace o aktuální situaci ve městě, novinky, mohl by nahlásit závady, zjistit, jak řešit některé životní situace a po přihlášení také některé záležitosti bez nutnosti návštěvy úřadu vyřídit.