Přibližně tři desítky převážně starších voličů čekaly již deset minut před zahájením hlasování v Děčíně u školy na Starém Městě, než se otevřou ve 14 hodin volební místnosti. Hlasovat mohou v pátek do 22 hodin, případně v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volební místnost v Děčíně na Starém Městě. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Stejně jako při loňských krajských volbách, tak i při letošních sněmovních platí přísná protiepidemická opatření. Do volební místnosti tak smí jen lidé s respirátory kryjícími dýchací cesty, zároveň jich ve volební místnosti může být jen omezený počet. Před vstupem by si také měli vydezinfikovat ruce. To učinil jen málokterý volič.