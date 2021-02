Děčín usiluje o vytvoření velkokapacitního očkovacího centra ve městě. Kraj ale jeho nabídku prozatím odmítl, protože nemá dostatek vakcín ani pro naplnění kapacity stávajících očkovacích míst. Čtyři velkokapacitní očkovací centra v Rumburku, Litoměřicích, Ústí a Mostě, na jejichž spuštění se kraj už dohodl, by mohla začít fungovat v dubnu.

Až 60 tisíc lidí starších 18 let z jižní části okresu by se mohlo nechat oočkovat proti covidu v Děčíně, zatím k tomu ale chybí dostatečné zázemí. „Rádi bychom, aby v Děčíně bylo ještě dostatečně kapacitní očkovací centrum. V nemocnici zřízené očkovací místo je vhodné pouze v nynější situaci, kdy je málo vakcín,“ řekl po jednání s hejtmanem Janem Schillerem děčínský primátor Jiří Anděl (ANO) a doplnil, že je radnice připravena vyčlenit několik zaměstnanců na zvládnutí administrativy spojené s vakcinací.

Město má už vytipovaných několik míst, kde by se mohla hromadná vakcinace uskutečnit. Jedním z nich je budova ČVUT, jehož předběžný souhlas s umístěním centra už radnice má. Kromě toho Děčín dostal nabídku na využití prostor v některých velkých továrnách.

Prozatím ale velkokapacitní centrum, které by mělo denní průtok okolo tisíce pacientů, nevznikne. Kraj totiž už před časem připravil čtyři velkokapacitní očkovací centra, která by měla pokrýt největší zájem. Zatím jsou ale jen připravená na spuštění. „Očkovat se v nich začne ve chvíli, kdy bude dostatek vakcín, což očekáváme podle současných plánů dodávek někdy v dubnu. Teprve až tato centra nebudou stíhat vyočkovat vakcíny, které dostaneme, můžeme se bavit o otevření dalších,“ uvedl hejtman Jan Schiller (ANO), který ale ocenil snahu Děčína být připravený na příchod velkého množství vakcín. Hejtman si také prohlédl současné vakcinační centrum v děčínské nemocnici, které očkuje především zdravotníky a také seniory starší 80 let. „Očkovací centrum v Děčíně pro mě bylo velkým rozčarováním, především co se prostorových dispozic týká. Je to jen malá místnost, která nemůže poskytnout potřebné zázemí pro očkované a ani pro personál,“ netajil hejtman zklamání ze současné podoby vakcinačního místa.

Právě nedostatek očkovacích látek trápí Ústecký kraj dlouhodobě. Při přepočtu na počet obyvatel jich dostává ze všech čtrnácti krajů nejméně. Od toho se pak také odvíjí nejnižší proočkovanost.

Podle dat zveřejněných ministerstvem zdravotnictví bylo k 15. únoru aplikováno v Ústeckém kraji 19 114 dávek, z toho 6 962 bylo určeno pro druhou vakcinaci. Například přibližně poloviční Liberecký kraj vykázal 13 884 dávek. „Momentálně máme vyočkováno úplně vše, nemáme první dávku čím očkovat. Máme pouze určité množství vakcín určených na druhé dávky pro lidi, kteří je v dohledné době musí dostat,“ popsal tristní situaci se zásobováním hejtman Schiller.