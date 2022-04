„Po konzultacích s Českou komorou architektů a architektem Ondřejem Benešem došlo vedení radnice k jednoznačnému závěru. S odkazem na největšího městského architekta Antona Möllera si Varnsdorf svého architekta zaslouží a také potřebuje,“ řekl místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda. Möller byl místní stavitel přelomu 19. a 20. století tvořící převážně v secesním stylu.

Zástupci varnsdorfské radnice proto vyjeli na zasedání komise urbanismu ČKA, zároveň jejího předsedu požádali o vyslání dvou zástupců odborné veřejnosti do komise, která bude o výběru nového městského architekta rozhodovat. Za komoru v ní zasednou předseda komise architektury a urbanismu Milan Košař, který je zároveň členem rady Asociace pro urbanismus a územní plánování. Druhým zástupcem odborníků v pětičlenné komisi bude kolínský městský architekt a člen komise ČKA pro architekturu a urbanismus David Mateásko.

„Městský architekt by měl být především pomocníkem města při zajištění kontinuity rozvoje, měl by mít dobré komunikační schopnosti, které uplatní při komunikaci radnice s veřejností. Měla by to být trpělivá, apolitická, výrazná a uznávaná osobnost, která se v neposlední řadě dobře orientuje v právních předpisech,“ nastínil představy radnice mluvčí městského úřadu ve Varnsdorfu Tomáš Secký.

Opačnou cestou se vydali v Děčíně, kde se rada města rozhodla vypovědět smlouvu městskému architektovi Ondřeji Benešovi. Ten tak bude v Děčíně působit už jen do konce června. „Není nejmenších pochyb ve vedení města, že Děčín městského architekta potřebuje. Nyní je spíše debata o tom, v jaké formě má být jeho služba. Zda má být dál takto na dálku, nebo jestli to má být architektonická kancelář najímaná na klíč nebo útvar magistrátu,“ uvedl primátor Jiří Anděl.

Rada města přitom už schválila zajištění městského architekta formou pracovního poměru. Zaplatit zkušeného odborníka je přitom podle tabulkových platů velmi složité. Veřejné správě se totiž kvůli jejich nastavení dlouhodobě nedaří v některých oborech získávat vysoce kvalifikované lidi.

Benešovo odvolání, o které se někteří členové rady snažili už poněkolikáté, přineslo rozkol do radniční koalice. Proti jeho odvolání totiž vystupuje Volba pro Děčín, podle jejíchž zástupců vypovězení smlouvy Ondřeji Benešovi výrazně naruší kontinuitu institutu městského architekta. „Pro nás je práce s veřejným prostorem naprosto zásadním tématem a spolupráci s městským architektem dlouhodobě podporujeme. Z toho důvodu jsme hlasovali pro jeho setrvání a rozhodnutí ANO, ODS a Pirátů musíme jednoznačně odsoudit jako upřednostnění osobních animozit před zájmy města,“ uvedla Volba pro Děčín v prohlášení na svých webových stránkách.