Rozdělit město na oblasti a pak v nich soutěžit údržbu zeleně. I letos jde Děčín cestou menších tendrů, do kterých se mohou přihlásit i ty firmy, pro které by sekání trávy v celém městě bylo nad jejich síly.

Firmy se utkají o městskou zakázku v pěti lokalitách. Do první jsou zahrnuty Podmokly, druhou tvoří Nové Město, třetí Bynov, čtvrtou Želenice a pátou okrajové části Bělá a Škrabky. „Rozdělení zakázek se nám letos osvědčilo, město není závislé na jednom dodavateli, navíc došlo ke snížení ceny vůči předpokládaným nákladům,“ říká náměstek primátora Tomáš Brčák. Ostatní lokality ve městě jsou zajištěny z předchozí veřejné zakázky, město nyní soutěží pouze ty části, kde končí současný dodavatel. Součástí zakázky je sekání trávy či vyhrabávání listí na jaře i na podzim.

Děčín zarůstá vysokou trávou, město nestihlo včas zajistit její sekání

Město plánuje, že se vítězné firmy budou o dané lokality starat tři roky. Přihlášky do jednotlivých tendrů je možné posílat do 11. ledna.

Velké zpoždění

Stejnou cestou, tedy rozdělením města do několika sektorů, se vydal Děčín při údržbě zeleně i letos. Smlouvy se ale nepodařilo včas uzavřít, některé město uzavřelo až na začátku června, a tak tráva na mnoha místech dorostla i do více než půlmetrové výšky. „Jezdím po celém Děčíně a je fakt, že to není jen Bynov, ale celé město. Tráva za chvíli dosáhne na stromy. V Bynově to teda zabili, když to posekali akorát metr od chodníku a zbytek zůstal,“ postěžoval si tehdy Děčíňan Milan Kučera.

Původně měli noví dodavatelé nastoupit do služby už 11. května, to ale nebylo možné, protože zakázky v tu dobu uzavřené nebyly. Uchazeči totiž posílali doplňující otázky, a tak bylo nutné termín pro příjem nabídek posouvat. Jednu ze třinácti zakázek bylo dokonce kvůli shodné ceně nutné opakovat. „Problém byl letos pouze v tom, že došlo k administrativním průtahům, seče trávy proto v několika částech města začaly později, za což se obyvatelům města omlouváme. Díky novým dodavatelům naopak došlo ke zlepšení úrovně sečí,“ dodal náměstek Brčák. Děčín ale v roce 2021 vyhlásil tendry, které zahrnovaly například sídliště na Starém Městě nebo v Želenicích, až ke konci ledna, tedy později, než je uzávěrka nyní vyhlášených veřejných zakázek.

Správce květin

Kromě toho Děčín hledá firmu, která se postará o květinovou výzdobu ve městě. Vítěz tendru by měl dodat letničky, dvouletky, trvalky a růže. „Zakázka je rozdělena na dvě části, a to na vázy a záhony. Zájemci mohou podat nabídku buď na jednu, nebo obě části, a to nejpozději do 6. ledna. I u této zakázky bude s vítězem podepsána smlouva na tři roky,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.