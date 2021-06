Příliš vysoká tráva je ale i na mnoha místech v samotném centru města. Může za to zpoždění v tendrech, které město vyhlásilo. Na řadu lokalit totiž podepsalo smlouvy až tento týden.

„Jezdím po celém Děčíně a je fakt, že to není jen Bynov, ale celé město. Tráva za chvíli dosáhne na stromy. V Bynově to teda zabili, když to posekali akorát metr od chodníku a zbytek zůstal,“ přiblížil situaci Děčíňan Milan Kučera.

Podobné zkušenosti mají lidé z mnoha městských částí. Na bynovském sídlišti si pak stěžují na to, že na některých místech seče sice už začaly, ale zůstávají po nich hromady neodvezené trávy.

Od letošního jara přitom měly na údržbu zeleně nastoupit nové firmy, které vzešly z výběrového řízení. To se ale nepodařilo včas dotáhnout k podpisu smluv, což přiznává i děčínský magistrát.

Město údržbu rozdělilo do více menších zakázek, aby se mohly přihlásit i menší místní firmy. Nakonec ale údržbu zeleně ovládly tři firmy. Kromě stávající Marius Pedersen také pražská společnost CLQ Group a ústecký Avaros. „Elektronickou aukcí proběhlo hodnocení u všech nadlimitních veřejných zakázek. Kde zadavatel obdržel námitky jednoho z účastníků, musel se s nimi vypořádat. Smlouvy byly podepsány okamžitě po uplynutí lhůt pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o zadání zakázky,“ uvedla Romana Silvarová z kanceláře děčínského primátora.

O přibližně tři procenta plochy Děčína se pak stará Středisko městských služeb, které má na starosti především odlehlé lokality nebo hůře dostupná místa. Případně jeho zaměstnanci vyjíždějí tam, kde sekání nejvíce hoří.

Původně měli noví dodavatelé nastoupit do služby už 11. května, to ale nebylo možné, protože zakázky v tu dobu uzavřené nebyly. Uchazeči totiž posílali doplňující otázky, a tak bylo nutné termín pro příjem nabídek posouvat. Jednu ze třinácti zakázek bylo dokonce kvůli shodné ceně nutné opakovat. Do konce března byly uzavřené smlouvy na údržbu zeleně pouze pro Březiny, Loubí, Chrochvice, Letnou a Křešice. Na konci května pak město podepsalo smlouvu na sekání v okolí Thunské kaple. Tento týden pak proběhlo s vítěznými firmami jednání a ve čtvrtek 9. června si jejich zástupci prohlédli jednotlivá místa, o která se budou starat.

Podobné problémy přitom nejsou v Děčíně novinkou, na příliš vysokou trávu si lidé stěžovali i loni, ještě před výměnou ve vedení děčínské radnice.

Nesekání trávy má ale také své zastánce. Vzrostlé louky podle nich dávají prostor k životu řadě hmyzích druhů a snáze udržují v krajině vodu. Aby měli drobní bezobratlí alespoň nějaký životní prostor a travnaté plochy plnily funkci zádrže vody, nastavilo město v novém výběrovém řízení podmínky i pro výšku seče na šest až sedm centimetrů. Zároveň by tráva neměla přerůst dvacet centimetrů. „Ve smlouvě jsme též mysleli na případnou mozaikovou seč, kde bude možné plochy i ubírat,“ doplnil náměstek primátora Tomáš Brčák.

Kdo kde seče?

TSD (Marius Pedersen) – U Kaple a Krásný Studenec, Děčín I, Děčín III, Boletice nad Labem.

AVAROS – Březiny a Loubí, Křešice, Chrochvice, Letná.

CLQ Group – Děčín II, Děčín IV, Bělá a Škrabky, Bynov, Želenice.