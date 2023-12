O třetinu více než letos budou platit lidé v Děčíně příští rok za svoz komunálního odpadu. Místo 750 korun je v roce 2024 vyjde svoz odpadů na rovnou tisícovku. Rozhodli o tom ve čtvrtek 30. listopadu na svém letošním předposledním jednání zastupitelé, kteří přijali novou vyhlášku upravující výši poplatků. Za zvýšením jsou rychle rostoucí náklady na likvidaci odpadů. I přes zvýšení pokryjí poplatky od občanů méně než polovinu těchto nákladů.

Třídění odpadu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Extrémní nárůst nákladů na likvidaci odpadů dokládá ekonomický odbor v podkladech pro zastupitele. Zatímco v roce 2022 činily 1668 korun na osobu a rok, příští rok by se tato částka měla vyšplhat na 2038 korun na osobu a rok. Tuto částku město nikdy nemůže plně pokrýt poplatky.

Svoz městu prodraží i vládní konsolidační balíček, který přesouvá sazbu daně z přidané hodnoty pro likvidaci odpadu z 15 na 21 procent. Svou roli také hraje každoroční zvyšování poplatků za skládkování. „Od příštího roku bude tento poplatek 1200 korun za tunu uloženého směsného komunálního odpadu,“ vysvětlila náměstkyně primátora Anna Lehká, která má kromě jiného na starosti také odpady.

Podle zákona mohou obce vybírat nanejvýš 1200 korun na jednu osobu a rok. Pokud by všichni zaplatili, mělo by město získat na poplatcích přibližně 12 milionů korun navíc. Přibližně čtvrtina lidí si ale svou povinnost neplní a radnici za odpady dluží.

Proti zdražení vystoupili oba zastupitelé zvolení za ODS. „Ten systém by se měl trochu poupravit, aby občané byli více motivováni třídit, aby místa na tříděný odpad vypadala lépe. Dva dny poté, co jsou kontejnery vyvezené, jsou opět plné a čeká se na další vývoz pět dní. Podle mne by město toto mělo lépe uchopit. Zvyšovat poplatek, když se nic nemění, lidi nemotivuje,“ řekl zastupitel Martin Kubš.

Podle jeho kolegy z kandidátky ODS Tomáše Brčáka město nenabízí dostatek možností třídit. „Proto pak v černých popelnicích končí odpad, který by mohl být vyseparovaný,“ uvedl Brčák. Pirátský zastupitel Petr Zdobinský navrhl zachovat poplatek na současné výši, tento návrh ale nenašel v zastupitelstvu většinovou podporu.

Podle náměstkyně Lehké se připravuje nový tendr na svozovou firmu, který by měl přibrzdit raketový růst nákladů na svoz odpadu pro město. Nově by měla svozová firma dostat výrazně delší smlouvu, doposud má pouze dvouletý kontrakt. To by mělo službu pro město zlevnit. Zároveň se připravuje systém, ve kterém budou nádoby na separovaný odpad u každého rodinného domu. Stejný systém úspěšně funguje například v České Kamenici, kde si jej pochvalují.

Naposledy Děčín zvyšoval poplatky za odpady v roce 2020, kdy se zvedly na 750 korun z 500. Tuto částku pak lidé v Děčíně platili od roku 2010. Ke zvýšení poplatku pro příští rok přistoupilo více měst na severu Čech. Například v České Kamenici nově zaplatí 800 korun, o stovku více než doposud. O 40 procent na 840 korun podražily odpady v Markvarticích.

S opravdu extrémním zdražením se musí vyrovnat lidé z Lovosic na Litoměřicku, kde poplatek stoupl z 250 na 850 korun. Také v Lovosicích zdůvodnilo vedení radnice změnu zdražením svozu odpadů pro město. Doposud zde získali od lidí přibližně 2,3 milionu korun, likvidace ale Lovosice stála 15 milionů.

Oproti tomu je ale i řada měst, která pro příští rok nepočítají se zvýšením poplatků za odpady, jedním z nich je například Varnsdorf. V největším městě Šluknovského výběžku platí 720 korun, ti, kteří třídí, dají za svoz 600 korun.