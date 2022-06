Incident začal o několik desítek minut dříve a o několik stovek metrů jinde, než na Masarykově náměstí vyvrcholil. V sobotu večer několik lidí poničilo květináče v Zámecké ulici, na což strážníky upozornila jedna z místních obyvatelek. „Hlídka je dostihla v Myslbekově ulici, kde se ke svému činu přiznali. Po ztotožnění se na výzvu hlídky vydali zpět do Zámecké ulice, kde měla být záležitost vyřízena,“ popsal ředitel děčínské městské policie Marcel Horák začátek události, který video zveřejněné o víkendu na internetu nezachycuje. Podle některých svědků měli dotyční hříšníci před zásahem městské policie i skákat před projíždějící auta nebo chodit po silnici po čtyřech.

Zásah Městské Policie v Děčíně

Vše probíhalo podle Horáka bez problémů do chvíle, než strážníci se zadrženými muži potkali jinou skupinku, která na ně pokřikovala, ať se na muže zákona vykašlou. V tu chvíli se situace vyhrotila, jeden z mužů se po strážníkovi ohnal loktem a následoval zákrok, po kterém skončil na zemi. „Byl jsem u toho, když ho došel a sundal za pořvávání. Nechtěl ani doklady, nic. Co se dělo někdy dříve, nevím. No ale přehnaný to je,“ napsal na Facebook autor videa Zdeněk Král. Podle informací Deníku s ním má městská policie bohaté zkušenosti, v minulosti s ním řešila už řadu přestupků. On sám se do zásahu strážníků opakovaně vměšoval.

Zákrok ale okomentovali i další lidé. „Strážníci, děláte si srandu, že jste ho napadli. Bez jediného obeznámení, bez jediného úkonu, bez jediného výkonu,“ zmínil někdo ve videu, na kterém je zaznamenán zákrok strážníků. Jeden z nich klečí na zádech vzpouzejícího se a křičícího muže, druhý na jeho krku a navíc používá k přitlačení k zemi i obušek. Během následujících asi čtyř minut okolostojící lidé na strážníky křičí, aby toho nechali. Několik výzev k odstoupení na čím dál agresivnější lidi nezabralo. Někteří na ně i sahali a vráželi do nich. Jeden ze strážníků si proto zkontroloval pistoli, což vyvolalo okamžitou reakci.

„Vy jste teď sahal po pistoli, pane strážníku, jo?“ zaznělo ve videu. Ale ani tím vměšování lidí do zákroku neskončilo, a tak se jeden ze strážníků snažil nejagresivnějšího člověka zpacifikovat. Ten na něj vytáhl a použil sprej, pravděpodobně pepřový. Když se podařilo agresora odehnat, vrátil se strážník k zadržovanému muži, který ležel znehybněný na zemi, a znovu použil obušek k jeho přitlačení k zemi. Podle některých diskutujících na sociálních sítích zbytečně.

Ředitel městské policie ujistil, že se případem zabývá. „V první řadě se musí celá věc včetně použití donucovacích prostředků řádně prošetřit. Předesílám, že osobě, proti které bylo zakročeno, nebylo způsobeno žádné zranění,“ doplnil Horák. Muž, proti kterému strážníci zasahovali, se později nechal vyfotit s fixačním límcem kolem krku.

Deník oslovil také bývalého policistu, který kromě jiného v minulosti působil jako instruktor u zásahové jednotky, aby okomentoval razanci zásahu, který je vidět na zmíněném videu. „Pokud někdo napadne strážníka, musí počítat s tím, že skončí na zemi. To, že někdo útočí na strážníky a sahá jim na výstroj, to už je za hranou. Strážníci se to snažili celou dobu řešit v rámci možností v dobrém. Podle mne měli pomalu svatozář,“ uvedl pod podmínkou anonymity zkušený bývalý policista. Samotné použití obušku není podle něj v rozporu s postupy, které se policisté učí. „Podle mne se snažili udělat co nejmenší zlo. Z mé strany tam žádné pochybení nebylo, jen to dlouho trvalo. Bylo vidět, že jen chtěli, aby dal ruku za záda, mohli jej spoutat a odejít. Není vidět žádná zbytečná agrese,“ dodal bývalý instruktor zásahovky.

Celá situace se zklidnila po příjezdu dalších hlídek městské policie včetně psovodů. Sobotní událost na Masarykově náměstí tím ale neskončila, převzali si ji policisté. „Okolnostmi tohoto případu se zabýváme a prošetřujeme veškeré informace, které s ním souvisí. Vzhledem k počáteční fázi nemůžeme sdělovat bližší podrobnosti,“ sdělila policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Není tak jasné, zda v centru zájmu policie skončil samotný zásah, nebo lidé fyzicky i slovně napadající strážníky.