Jitka Vepřovská dnes 16:25

Jak zničující budou povodně, které hrozí také na Děčínsku, se ukáže v nadcházejících desítkách hodin. Pokud by ale došlo na nejhorší, zaplavila by stoletá voda váš dům, garáž nebo zahradu? V současné době jsou zpracované povodňové plány, které poměrně přesně ukazují, která místa by voda zasáhla. Podívejte se, z jak velké části by Děčín stoletá voda zatopila.