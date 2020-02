Až o desítky procent zvedají města na Děčínsku a Šluknovsku příspěvky sportovním klubům z obecních rozpočtů. Za větší štědrostí stojí rostoucí příjmy měst, ale také to, že peníze určené na sport byly už řadu let na stejné výši.

Ilustrační snímek. Basketbal Děčín. | Foto: Deník / Karel Pech

Fotbal, atletika, judo nebo rugby. To jsou jen některé ze sportů, které mají v Rumburku dlouhodobě podporu radnice. Letos se mohou kluby v tomto jedenáctitisícovém městě těšit na výrazně větší přísun peněz z rozpočtu. „Na sportovní granty jsme letos dali dva miliony korun, loni to bylo 1,2 milionu. Ke zvýšení jsme se rozhodli také proto, že částka byla už řadu let stále stejná, zatímco náklady klubů rostou,“ vysvětlil rumburský starosta Lumír Kus. Dalších přibližně 11 milionů korun dostává městská příspěvkovka, která má na starosti provoz a údržbu sportovišť v Rumburku. Město letos počítá například s investicí do nového travnatého hřiště v sousedství letního stadionu, v budoucnu by rádo postavilo vlastní sportovní halu. Tu zatím kluby k dispozici nemají, část grantových peněz je proto určena na pronájmy tělocvičen.