Původně odborná komise vybrala návrh studia re:architekti, v hlasování veřejnosti naopak uspěla vize Elana Neumanna Fesslera.

„Rozhodli jsme se soutěž zrušit. Prostor pod via ferratou je nutné zasadit do celkového kontextu Labského nábřeží. To by v blízké době mělo projít komplexní revitalizací. Účastníkům soutěže vyplatíme skicovné tak, jak bylo v původně vypsané soutěži přislíbeno,“ řekla náměstkyně primátora pro rozvoj Anna Lehká.