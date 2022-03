Podle předběžných odhadů by rozsáhlá modernizace téměř desítky děčínských škol měla vyjít na 85 milionů korun. Pošta ale očekává, že drtivou většinu nákladů uhradí Děčín prostřednictvím dotací. Na pět škol by se mělo dostat prostřednictvím Integrované teritoriální dotace ITI, u zbývajících čtyř škol se počítá s dotačním titulem, který bude teprve vyhlášený. Spoluúčast města by se měla pohybovat mezi deseti a dvaceti procenty.

Rychlost zase změří. Do Varnsdorfu se vrací radary, zatím jen mobilní

Kromě stavebních projektantů magistrát do přípravy zapojil i odborníky na budování nových učeben. Školy si navíc mohly samy říct, jaké učebny a s jakým vybavením by chtěly. Jednou ze škol, které se do projektu v Děčíně zapojily, je ta na Máchově náměstí v Podmoklech.

„Hodně si slibujeme především od venkovní učebny, která by mohla být v provozu tři čtvrtě roku. V budoucnu bychom na ni rádi dali také solární panely. Díky projektu budeme moci výrazně inovovat a modernizovat výuku a více zapojit praktické ukázky, takže výuka pak bude děti víc bavit,“ říká ředitel školy na Máchově náměstí Martin Lána s tím, že si škola bude moci pořídit řadu kvalitních a nákladných pomůcek najednou. Normálně by si je školy nemohly vůbec dovolit, případně by si je v lepším případě kupovaly řadu let.

Dárky k 50 letům CHKO: Lávka nad vývratem nebo nová vyhlídka na Šaunštejnu

V jeho škole by krom venkovní učebny biologie měly vzniknout dvě nové špičkově vybavené učebny pro informační technologie. Jedna z nich by přitom měla být zasvěcena 3D tisku, takže si žáci budou moci ještě více než nyní sami modelovat jednotlivé předměty a ty si pak vytisknout na trojrozměrné tiskárně. Dohromady v této učebně bude osm špičkových 3D tiskáren. Jako možný dodavatel se nabízí například česká firma Prusa, která patří mezi nejlepší výrobce těchto zařízení na světě.

Na nové vybavení se mohou těšit i žáci v učebně biologie, kde by nově mohly být elektronické mikroskopy. „Ty bude možné propojit třeba s mobily nebo tablety a získaná obrazová data dále zpracovávat, například při tvorbě prezentací,“ doplňuje Martin Lána.