Cestující na linkách spojující největší děčínská sídliště nebo zajíždějící k nemocnici byli dlouhá léta zvyklí v ranní i odpolední špičce na desetiminutový interval. Od změny jízdního řádu si budou muset i ve špičce počkat na autobus až patnáct minut. „Prvním důvodem je nutnost hledat úspory v rozpočtu města s ohledem na očekávaný propad příjmů způsobený koronavirem. Druhým důvodem je pak optimalizace dopravy ve městě, zlepšení návaznosti linek,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Změny se dotknou všech běžných linek městské dopravy. Do některých z nich pak dopravní podnik oproti běžným letním jízdním řádům přidá několik ranních spojů, které zajišťují dopravu dětí do škol.

Ročně by díky seškrtání spojů měly městské autobusy najet o přibližně 140 tisíc kilometrů méně a roční nájezd by tak měl spadnout pod dva miliony kilometrů. Oproti letošnímu roku by dopravní podnik měl od města za objednané linky dostat o pět milionů korun méně.

Děčínský dopravní podnik se potýká s dlouhodobým poklesem počtu cestujících. Zatímco v roce 2015 přepravil podle výroční zprávy Sdružení dopravních podniků (SDP) ČR téměř 6,6 milionu cestujících, loni to bylo 5,6 milionu. Cestující v městských autobusech neudržely ani nově zaváděné technologie, jako je například úhrada jízdného pomocí platební kartou, což dopravní podnik nabídl jako jeden z prvních v republice. Nepomohl ani moderní vozový park, který je u autobusů mezi dopravními podniky sdruženými v SDP druhý nejmladší v České republice.

Další propad je možné očekávat i letos, protože veřejná doprava patří k sektorům nejvíce zasaženým vládními opatřeními spojenými s covidem. Kvůli nim budou děti letos jezdit nejméně o čtyři měsíce kratší dobu do škol, dospělí výrazně omezili cesty do zaměstnání. Někteří cestující přešli ze strachu z nákazy na individuální dopravu.

Od Nového roku čeká cestující ve veřejné dopravě další nepříjemnost. Ústecký kraj se totiž rozhodl zdražit jízdné ve svém integrovaném dopravním systému, do kterého patří i děčínská městská doprava. Podle Luďka Stínila děčínská radnice nemá zájem zvyšovat jízdné, za jízdenku pro dospělého tak cestující nadále zaplatí dvacet korun. Nezdraží ani časové jízdenky. Připlatit si ale budou muset v linkové dopravě. „Na kratší cestě například mezi Lovosicemi a Litoměřicemi zaplatili cestující 20 korun a od 1. ledna 2021 zaplatí 21 korun. Na delší cestě například mezi Děčínem a Varnsdorfem dojde ke zdražení z původních 63 korun na 66 korun. Celodenní síťová jízdenka podraží o deset korun, z původních 130 korun na 140 korun,“ uvedla Markéta Voleníková z krajského úřadu.