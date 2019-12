Schodek přesahující 100 milionů korun, výdaje přes miliardu korun. Děčínští zastupitelé v pátek schválili na druhý pokus rozpočet na příští rok.

Ilustrační snímek. Děčín, zastupitelstvo | Foto: Deník / Karel Pech

„Rozpočet je navržen jako schodkový. Je vyrovnán výsledky hospodaření z minulých let. Z letošního rozpočtu převádíme do příštího roku jako neprostavěné prostředky 120 milionů korun,“ řekl náměstek primátora pro ekonomiku Jiří Anděl (ANO) o nejdůležitějším dokumentu, který v průběhu roku zastupitelé projednávají. K přesunům neproinvestovaných peněz do následujícího roku dochází pravidelně každý rok.