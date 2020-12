Děčín, stejně jako všechny obce, musel pro příští rok výrazně omezit výdaje. Méně peněz půjde například na městskou autobusovou dopravu nebo do městských příspěvkovek, nutné bylo zrušit také některé investice. Seškrtat bylo nutné například i dotace pro sport nebo kulturu.

„Struktura rozpočtu vychází z umění možného. Počítáme v porovnání s časy, kdy šlo vše dobře, s příjmy o 130 milionů korun nižšími než ve schváleném rozpočtu pro letošní rok. Aby bylo možné pokračovat v rozjetých investičních akcích, museli jsme udělat úspory v provozní části rozpočtu,“ řekl primátor Děčína Jiří Anděl (ANO).

Více než čtyřicetimilionový schodek chce Děčín financovat z letošních zůstatků na účtech města. Pro příští rok by měl hospodařit s příjmy téměř 883 miliony a výdaji 924,5 milionu. Příští rok bude Děčín pokračovat v několika velkých investicích, které se rozběhly již letos.

V této kapitole poputuje nejvíce peněz do domova pro osoby se zdravotních postižením v Boleticích, na jehož pokračující rekonstrukci počítá rozpočet s 16,3 milionu korun. Více než deset milionů korun poputuje na odkanalizování Horního Oldřichova, o čtyři miliony korun méně je určeno na další etapu revitalizace březinského sídliště.



Se zahájením nových investic zatím Děčín nepočítá. To se ale může v průběhu roku změnit v závislosti na ekonomické situaci. Škrtnout musel například opravu chodníků podél Teplické ulice za několik desítek milionů korun. „Spíš než cestou škrtání se snažíme vše, co je možné, rozložit v čase a nebudeme to dělat tak rychle. Neuděláme například tolik chodníků, kolik jsme počítali,“ doplnil primátor.



Sestavování obecních rozpočtů je letos neobvykle náročné nejen kvůli obřím propadům v daňových příjmech zapříčiněných covidovou krizí. „Tento dokument je věštěním z křišťálové koule a je potřeba jej brát až do schválení státního rozpočtu téměř akademicky,“ poukázal koaliční zastupitel Rudolf Brejška (ODS) na to, že obce ani necelé dva týdny před začátkem roku 2021 netuší, s jakými daňovými příjmy mohou příští rok počítat.

Sněmovna totiž do čtvrtečního večera neschválila státní rozpočet na následující rok, stejně tak není jasné, zda a v jaké podobě bude zrušena superhrubá mzda. Její případné zrušení bude mít dopad do obecních rozpočtů ve výši přibližně 20 miliard. Premiér Andrej Babiš sice slíbil výrazné kompenzace tohoto propadu, ale ani ty nejsou stále schválené.



O rozpočtu na příští rok jednali zastupitelé ve čtvrtek také v Rumburku. Tam oproti Děčínu počkají se schválením rozpočtu až na první měsíce roku 2021. Do rozpočtového provizoria se druhé největší město Šluknovského výběžku vydalo především proto, že doposud jasně nezná příjmy, se kterými může pro příští rok počítat.