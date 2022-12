Schválení rozpočtu předcházela téměř tříhodinová diskuze, v níž někteří opoziční zastupitelé měli vůči návrhu námitky. Například Martinu Kubšovi z ODS se nelíbily vysoké provozní výdaje a velmi nízké provozní saldo. „Zbývá nám pouhých třináct milionů na investice nebo splátku úvěru, která je 30 milionů korun a není zahrnuta v provozních výdajích. Z mého pohledu je potřeba provozní výdaje snížit a není možné splátku úvěru platit z úspor z minulých let,“ řekl na zastupitelstvu Kubš s tím, že městská pokladna by mohla být za několik let prázdná.

Podle primátora Jiřího Anděla (ANO) vychází rozpočet na příští rok z umění možného. „Samozřejmě víme, že splácet úvěry a platit investice je možné jen z provozního salda. Jsme ale v bezprecedentní situaci, v jaké město Děčín při tvorbě ještě nikdy nebylo. Vždy bylo trochu nejisté, jak to bude vypadat s příjmy. Letos máme navíc obrovskou nejistotu ve výdajích,“ poznamenal děčínský primátor s tím, že rezervy města jsou dostatečné vysoké. Podle něj by město mělo mít ke konci letošního roku na svých účtech přibližně 600 milionů korun.

Zdražování tepla nekončí, lidé si připlatí v Děčíně, Jílovém i ve Varnsdorfu

Podle schválených návrhů rozpočtů města pro roky 2022 a 2023 stouply provozní výdaje meziročně o 203 milionů korun. Třeba na veřejné osvětlení plánoval letos magistrát vydat 11 milionů korun, příští rok to má být už 26 milionů. Kasu Děčína zatíží také zvýšení ceny tepla pro město a všechny jeho organizace. Víc peněz spolkne i dopravní podnik - raketově totiž vzrostla cena plynu, na který jezdí vozy MHD.

Příští rok by Děčín měl vydat 1,4 miliardy korun, což je nejvíce v historii. Oproti tomu pak stojí příjmy ve výši 1,1 miliardy. Schodek 270 milionů korun má pokrýt přebytek z minulých let.

Co všechno chtějí stavět

Ekonomická nejistota se projevuje i jinak. Děčín v příštím roce neplánuje podle schváleného rozpočtu rozjetí žádné velké investice. Tou největší je pokračování stavby domova se zvláštním režimem, která spolkne 63 milionů korun. Dalších necelých osm milionů by měl stát pavilon pro pumy v zoologické zahradě, s šesti miliony rozpočet počítá na rekonstrukci velkého sálu v bývalé podmokelské knihovně. Dohromady pošle Děčín na rozjeté stavební akce 128 milionů korun.

S dalšími 124 miliony korun počítá rozpočet pro příští rok s nově zahajovanými investicemi. Přibližně čtvrtinu z této částky spolknou další dvě etapy budování kanalizace na Horním Oldřichově. Dalších dvacet milionů by měla stát galerie v ulici Na Výšinách. Zbývající investice se pohybují v jednotkách milionů korun - například nová střecha školy na Máchově náměstí má přijít na sedm milionů, oprava panelové silnice v Dolním Žlebu na osm milionů.

Naopak velké nuly zatím svítí u investic, které by městu v budoucnu mohly vynést i desítky milionů korun. Tedy například u plánovaných fotovoltaických elektráren. Radnice je plánuje financovat z úvěru v řádu nižších stovek milionů korun, jehož přijetí zvažuje.

Manko mají i v Rumburku

Ve stejný den měli na programu rozpočet také zastupitelé v Rumburku. V tomto městě počítají pro příští rok s výdaji 409,5 milionu korun, příjmy by měly dosáhnout 326 milionů korun. Schodek ve výši 83 milionů bude financován z přebytků z předchozích let. Největší zatím plánovanou investicí pro příští rok bude dokončení rekonstrukce mostu v Sukově ulici, která by měla stát osm milionů korun. Stejná částka zamíří i na revitalizaci sídliště Podhájí. Rozpočet počítá také s nákupem nového auta pro hasiče, na které by mělo z městského putovat pět milionů korun. Miliony plánuje dát Rumburk také do chodníků. Ten do průmyslové zóny má stát pět milionů korun, o milion dražší má být na části Jiříkovské ulice.

Třetí z tria největších měst na Děčínsku, Varnsdorf, na svůj rozpočet stále čeká. Zastupitelé na začátku prosince schválili rozpočtové provizorium, kterým se město bude řídit v prvních týdnech roku 2023. Řádný rozpočet by pak měli projednat na svém lednovém zasedání.