Z půjčky bude Děčín platit například pokračování výstavby splaškové kanalizace v Horním Oldřichově, kde doposud chybí. Na kanalizaci město pošle z úvěru 30 milionů korun. Dále se vedení města rozhodlo investovat do dokončení opravy mostu v ulici Na Výšinách a poslední etapy revitalizace sídliště Březiny. K zahájení spěje také stavba Domova se zvláštním režimem v Křešicích. „Na seznamu máme ty nejpotřebnější akce pro rozvoj našeho města v příštích letech,“ shrnul primátor Děčína Jiří Anděl (ANO) s tím, že seznam priorit nejprve schválila rada města.

Město chce také pokračovat v obnově historické části Podmokel, kde se plánuje pustit do opravy části Teplické ulice a do Thomayerovy. Investovat chce i do škol – poté, co byla zateplena a rekonstruována škola a školka v Bynově, je na řadě zateplení školských zařízení v Boleticích. Nezbytné opravy je třeba provést také v budově Společenského domu Střelnice, kde se připravuje výměna oken či akustická úprava hlavního sálu. Do jediného opravdu velkého společenského sálu ve městě navíc zatékalo, což se projevilo na vnitřních omítkách.

Plán obnovy našel podporu ve všech zastupitelských klubech, podpořili jej všichni přítomní zastupitelé. „Čtení tohoto materiálu bylo pro mne velice milé. Tento materiál podpořím a podpořím jej rád,“ řekl při projednávání seznamu investičních akcí opoziční zastupitel Vladislav Raška (Náš Děčín).

Město letos plánuje také začít s revitalizací bynovského sídliště, která si vyžádá nejméně desítky milionů korun. Tu ale bude platit za svého rozpočtu. „Ve větší míře letos začít nemůžeme, nedá se to zvládnout procesně,“ vysvětlil náměstek primátora Tomáš Brčák (ODS).

Rozdělení peněz z úvěru od Credit Bank by letos nemuselo být posledním vybíráním investic, do kterých se Děčín letos pustí. Na březnovém jednání totiž zastupitelé budou rozdělovat loňský přebytek, který by měl zamířit především do oprav.

Úvěr si Děčín vzal kvůli propadu příjmů. Za ten zčásti může ekonomická situace, kdy jako důsledek koronavirové krize klesly daňové příjmy státu a následně i obcí, a z části za něj může zrušení superhrubé mzdy od začátku tohoto roku. Právě podíl na dani z příjmu je velmi výraznou částí obecních příjmů.

Původně Děčín zvažoval několik variant úvěru od 150 do 350 milionů korun. Po přijetí nabídek se rozhodl pro nejspodnější hranici, tedy 150 milionů korun. Úvěr může město podle smlouvy vyčerpat do konce letošního roku, splácet jej pak bude od března příštího roku do konce roku 2026.