S další velkou nepříjemností musí počítat řidiči v Děčíně. V pondělí 26. července se totiž objevily semafory v křižovatce ulic Pivovarská a Teplická, do které zasáhla rekonstrukce plynovodu.

Kolona v Teplické ulici v Děčíně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Luděk Stínil

Plynaři postupně pokládají nové plynové vedení, od pondělí se dostali do křižovatky s Teplickou ulicí, kde nové potrubí napojují na to stávající. Z obou směrů se tak tvoří dlouhé kolony, především cesta z Bynova do Podmokel je náročná. Auta totiž stojí nejméně do Dolního Oldřichova, pomalu pohybující se kolona tak má více než kilometr.