/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Stovky milionů korun si vyžádají rekonstrukce škol v Děčíně, především těch velkých pavilonových na sídlištích. Po bynovské základní škole se radnice plánuje pustit do školy v Boleticích. Následovat by měly i školy na Starém Městě, v Želenicích nebo ve Vojanově ulici v Dolním Oldřichově.

Děti ve třídě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michaela Hlinková

„Poté, co dáme dohromady školní areál v Bynově, přijde na řadu základní škola v Boleticích. Tam potřebujeme udělat zateplení, školní sportoviště nebo oplocení,“ vyjmenoval děčínský primátor Jiří Anděl (ANO), co čeká boletickou školu v příštích měsících. Město už vyhlásilo tendr na zateplení školy, které by podle odhadů mělo vyjití na necelých padesát milionů korun. Kromě samotného zateplení je součástí zakázky také rekonstrukce zpevněných povrchů.