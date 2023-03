Na to, že není něco v pořádku přišli během loňského roku pracovníci Národního muzea. „Výpůjčku ukončilo Národní muzeum v souladu s uzavřenou smlouvou. V jejím průběhu totiž došlo ke zcizení deseti knih z půjčeného knihovního celku,“ uvedla mluvčí Národního muzea Kristina Kvapilová. Mezi chybějícími kusy je například kniha Václava Hájka z Libočan za 60 tisíc korun, dalším zmizelým svazkem je první díl Dějin Čechu a Slovanů.

Ředitelka zámku Miroslava Poskočilová si zmizení knih neumí vysvětlit. „Připadá i v úvahu, že tu nikdy ty knihy ani nebyly,“ myslí si Poskočilová.

Muzejníci přitom vycházeli z předávacích protokolů, které sepsali při přívozu tisíců historických publikací na děčínský zámek. Protokoly pak podepsali jak zástupci muzea, tak tehdejšího vedení zámku. Současné vedení zámku ale tvrdí, že žádné kompletní předávací protokoly neexistují. Jejich absenci včetně fotodokumentace vytknulo nynější vedení zámku Národnímu muzeu a tehdejší ředitelce Ivetě Krupičkové. Ta, stejně jako muzeum, říká, že předávací protokoly byly standardně sepsané.

Při vynuceném konci Ivety Krupičkové na zámku a nástupu nové ředitelky Miroslavy Poskočilové ale již nikdo neudělal inventuru vybavení včetně zapůjčených předmětů. Překontrolovat jednotlivé předměty je totiž možné jen za souhlasu a přítomnosti zapůjčitele. Není tak přesně možné určit, kdy se knihy ztratily. Revize sice byla naplánovaná dříve, ale kvůli covidu se nemohla uskutečnit. Muzejníci tak na zámek dorazili až loni. Na základě této inventury a po několikaměsíčních jednáních si zbylé knihy nakonec minulý týden odvezli.

FOTO: Děčínský zámek ukáže Thunskou knihovnu

„Je mi nesmírně líto, že sbírku odvezli. Chtěla bych, aby se Thunovská knihovna do Děčína vrátila. Nicméně Národní muzeum podmiňovalo ponechání sbírky zaplacením nejprve 275 a později 217 tisíc korun. Což právní zastoupení naší organizace odmítlo, protože by se tím přiznala vina,“ dodala Miroslava Poskočilová.

Kauza tak skončí s největší pravděpodobností před soudem. S ohledem na vysokou hodnotu ztracených knih se událostí od počátku zabývala také policie, která měla k dispozici i kamerové záznamy.

„Přes veškerá provedená šetření se nám nepodařilo zjistit skutečnosti, jenž by nás opravňovaly zahájit trestní stíhání proti konkrétní osobě,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že pátrání po zmizelých výtiscích stále neskončilo. Objevit se totiž mohou například na nejrůznějších aukcích nebo internetových tržištích.

Kdo to vzal?

Mohly knihy ukrást návštěvníci? To je prý nepravděpodobné, protože turisté se ke knihám dostat nemohli. Exponáty byly v uzavřených knihovních regálech. Do místnosti mohli návštěvníci jen s průvodcem. Klíče od ní měli také zaměstnanci zámku a bezpečnostní agentura, která má na starosti ostrahu. Místností se mohly v průběhu několika let pohybovat desítky lidí.

Knihovní regály, ve kterých donedávna byla Thunovská knihovna, by prázdné zůstat neměly. Zámek by je opět rád zaplnil historickými knihami. Problém je ale v tom, že zámek nevlastní dostatek knih, které by knihovnu zabírající téměř celou místnost zaplnily. Bude si je tak muset vypůjčit, případně část pořídit.

Vzácné tisky z Národního muzea nebyly jedinou zapůjčenou věcí v expozicích zámku v Děčíně. Ten se totiž opírá právě především o vypůjčené věci od obrazů přes knihy až po nábytek. Dohromady se jedná podle odhadu ředitelky zámku až o 80 procent všech předmětů vystavených na zámku, kam je zapůjčilo děčínské oblastní muzeum, Poštovní muzeum, Národní galerie nebo Národní památkový ústav. „Nikdy jsme neměli žádné problémy, dodržujeme všechny smluvní podmínky, jezdí sem kontroloři na pravidelné revize. Nevím, proč by to mělo být důvodem pro rozvázání smluv s dalšími institucemi,“ odmítá Miroslava Poskočilová obavy, že by na děčínském zámku mohly být jen prázdné stěny.

Původní Thunovská knihovna měla více než 80 tisíc svazků a zabírala největší sál děčínského zámku, ve kterém se dnes konají například plesy. Součástí knohovny bylo také mnoho prvotisků, tedy knih vytištěných od vynálezu knihtisku do konce 15. století. Zajímavostí bylo, že již v časech Thunů sloužila jako veřejná knihovna, mohl jsi tak do ní přijít půjčit knihy kdokoliv. V roce 2018 se do Děčína vrátilo přibližně 4700 svazků, nejstarší pocházející ze 16. století.