Typické oranžové světlo sodíkových výbojek osvětluje desítky kilometrů ulic v Děčíně. „Ve městě jich máme 7 500, což je 95 procent veškerého veřejného osvětlení. Pokud je co nejrychleji nevyměníme, budeme ročně místo devíti milionů korun platit za energie až 40 milionů,“ říká náměstek primátora Tomáš Brčák.

Doposud město platí za energie na veřejné osvětlení přibližně devět milionů, s novou smlouvou na jejich dodávku, kterou nyní soutěží, ale s takovými cenami již počítat nemůže. Stávající smlouvu Děčín uzavřel ještě před loňským raketovým růstem cen.

Vyměnit všechny nevyhovující osvětlovací tělesa vyjde na desítky milionů korun, které Děčín ve svém rozpočtu nemá. Chce se proto vydat cestou dotací. „Pracujeme na tom již několik měsíců, abychom měli připravené podklady pro okamžik, kdy bude možné žádost o dotaci podat,“ říká člen pracovní skupiny Martin Strnad. Podle něj je možné čerpat dotaci dva roky po sobě, a to vždy ve výši 10 milionů korun. Celkem tedy může Děčín získat až 20 milionů korun. Za tuto částku by město mohlo každý rok vyměnit 1 500 až 2 000 svítidel, což by byla za dva roky polovina veškerého veřejného osvětlení v Děčíně.

Díky dotacím by se mohlo podařit vyměnit přibližně polovinu zastaralých lamp. Plán, jak se postarat o tu druhou polovinu, podle Brčáka také již mají.

Snižovat energetické náklady ale chce Děčín i jinými způsoby. Připravuje projekty fotovoltaických elektráren na městských objektech, například na školách nebo na plaveckém areálu. Velkých pavilonových škol s plochou střechou, které jsou pro instalaci panelů solárních elektráren vhodné, je v Děčíně hned několik. Jedná se například o základní školy v Bynově, na Starém Městě nebo v Želenicích. Zjišťuje také možnosti částečného vytápění zimního stadionu pomocí termální vody z koupaliště, která doposud bez užitku odtéká do Ploučnice.

LED technologii využívají na veřejném osvětlení už několik let ve Varnsdorfu. Tam za tu dobu vyměnili několik tisíc osvětlovacích bodů. Jedním z posledních míst, kam se moderní lampy dostaly, byla Studánka. Již dříve se nového osvětlení dočkaly ve druhém největším městě děčínského okresu například ulice Legií, Partyzánů, Chmelařská či Hrnčířská. Do výměny veřejného osvětlení se pouští i v menších obcích. Jejich hlavní motivací je úspora energií. A to i v dobách, kdy byla elektřina výrazně levnější než nyní.