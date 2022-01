„Sociální situace občanů s nižšími příjmy je v poslední době výrazně horší kvůli rostoucí inflaci a vyšším cenám za energie. Velkou měrou samozřejmě přispěl i krach energetických společností a následné obrovské zálohy na energie od dodavatelů poslední instance. Mnohá města k tomuto kroku nyní přistupují a vycházejí vstříc poptávce jak samotných občanů, tak i organizací poskytujících sociální služby,“ řekla náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká. Kde by mohla potravinová banka sloužit, zatím není jasné. Děčín pro její umístění hledá vhodné prostory. Jasný zatím není ani termín jejího spuštění.

Inspirace u sousedů

Děčínští se byli nedávno inspirovat ve Varnsdorfu, kde provozují městskou potravinovou banku již pět let. Zaměřují se především na klienty z Varnsdorfu a nejbližšího okolí. O potřebné z dalších částí Šluknovského výběžku se starají jiné organizace. Služeb varnsdorfské potravinové banky využívají desítky lidí. „Z potravinové banky poskytujeme základní potraviny, hygienické potřeby, textil nebo drobné domácí potřeby,“ uvedl mluvčí varnsdorfského městského úřadu Tomáš Secký. Nejčastěji dostávají lidé trvanlivé potraviny, které mohou snadno uskladnit.

Varnsdorf spolupracuje s Potravinovou bankou Ústeckého kraje, funguje jako její mezisklad. Na podobném principu by měla pracovat také potravinová banka v Děčíně. „Model v Děčíně si představuji jako mezisklad, kde budou určeny výdejní hodiny, například dva dny v týdnu. Zároveň musíme zajistit systém tak, aby jej nebylo možné zneužívat,“ dodala Anna Lehká. Potravinová banka funguje také v České Kamenici, kde ji má na starosti místní charita.

Zřízením potravinové banky by ale v Děčíně skončit nechtěli. Podle Lehké by rádi v budoucnu otevřeli v Děčíně také nábytkovou banku, která by mohla pomáhat se základním vybavením bytu lidem v nouzi. Zároveň by chtěla zřídit takzvané re-use centrum, do kterého je možné nosit věci, které lidé již nepotřebují, ale jsou stále funkční. Mohou tak posloužit ještě někomu jinému. Tím se může snížit množství odpadu a šetří se životní prostředí. První takové centrum v Ústeckém kraji začalo fungovat loni v létě v Teplicích.