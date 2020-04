Nové využití by mohl najít areál Správy státních hmotných rezerv v Děčíně. Tedy pokud bude nejhůře. Město plánuje ve spolupráci s krajem, že by zde mohli být izolovaní nakažení lidé bez domova. Případně ti, na které hygiena uvalila ze zdravotních důvodů karanténu.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Od Správy státních hmotných rezerv si proto město bezplatně pronajalo budovu právě pro tyto účely, převzalo ji minulý týden. V současné době v budově v Krokově ulici probíhají úpravy, je nutné zajistit například topení, vodu a lůžka. Bez toho by nemohla dát hygiena souhlas s provozováním takového zařízení. „Naší prioritou je postarat se nejen o lidi bez domova, ale také chránit zdraví všech obyvatel našeho města,“ řekl děčínský primátor Jaroslav Hrouda. Děčínské karanténní středisko bude sloužit lidem z celého okresu. Další podobná vzniknou za podpory kraje v Ústí nad Labem a v Mostě.

Areál Správy státních hmotných rezerv by měl sloužit především skupinám lidí, u nichž by koronavirová nákaza měla tak lehký průběh, že by v jiných případech mohli být v domácím ošetřování. Jenže jde o lidi, kteří žádný domov nemají.

V budově by také měli skončit agresoři, které policie kvůli domácímu násilí vykáže z jejich domovů. Dočasný azyl by zde mohli také najít navrátilci ze zahraničí, kteří dříve bydleli v Ústeckém kraji a dnes se už nemají kam vrátit.

Na karanténním středisku Děčín spolupracuje s hejtmanstvím. Právě krajský úřad zajistí základní vybavení, personál a vypracuje režim, v jakém bude zařízení po dobu nezbytných opatření fungovat. Teprve poté bude možné říct, jak velkou kapacitu bude toto děčínské zařízení mít. Zatím ani není jasné, kolik takových míst bude potřeba.

„Chci poděkovat panu řediteli státních hmotných rezerv, že to zafungovalo ze dne na den. Uděláme vše pro to, abychom Děčínu pomohli středisko zprovoznit a zajistit provoz,“ řekl náměstek hejtmana Martin Klika.

Rozšíření koronavirové nákazy mezi lidmi bez domova by podle odborníků znamenalo poměrně velký problém. Velmi často nedbají na opatření mající za cíl zabránit šíření nemoci, mnohdy nenosí roušky, nedodržují hygienu. Navíc se pohybují po městě, mnohdy i po celém regionu. Pokud by se nakazili, mohli by tak snadno nemoc rozšířit.

„Na přesun těchto lidí dohlédne městská policie,“ uvedl ředitel strážníků Marcel Horák s tím, že strážníci rozdali lidem bez domova preventivně také ochranné roušky. „Roušky pro ně ušila a přinesla jedna obyvatelka města, za což jí patří poděkování,“ dodal Horák. Městská policie bude také na celý areál následně dohlížet.

Ústecký kraj připravuje také speciální lůžka pro obyvatele domovů pro seniory. Prozatím počítá se dvěma místy, kde by mohli nemocní senioři nebo ti, kteří budou v karanténě, dočasně najít azyl. „Místa zatím nechceme specifikovat. Jedná se dohromady o asi 600 lůžek. Nejsou určena k tomu, abychom nyní hned někoho přemisťovali, ale chceme být připraveni na to, pokud by došlo na nejhorší,“ vysvětlil hejtman Oldřich Bubeníček s tím, že se buď jedná o krajské objekty, nebo o pronájem. S budováním stanových městeček, jako se to děje v některých zemích, kraj nyní nepočítá.