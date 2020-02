Do programu nadace se loni zapojilo 15 týmů dětí z celé republiky, které ve spolupráci se svými patrony uspořádaly na 55 dobročinných akcí. Na dobré účely se jim podařilo vybrat téměř 540 tisíc korun, které Nadace Via navýšila na více než 906 tisíc korun. Mezi týmy jsou právě také děti ze Základní školy Máchovo náměstí v Děčíně. „Vybrali jsme 106 tisíc korun na akcích, na které jezdíváme, a také prodejem hraček na Facebooku. O hračky je obrovský zájem,“ uvedla patronka projektu, dobrovolnice kroužku Krůčky a učitelka základní školy Světlana Plešková.

Vybranou částku poté Nadace Via navýšila na celkových 140 tisíc korun. Kromě finanční pomoci pomáhali školáci i hlídáním dětí z kroužku, aby si rodiče od náročné péče mohli na chvíli odpočinout. „S dětmi z Dobrokrůčků ale spolupracuji dále, takže až na jaře opět akce začnou, tak zase budeme společně jezdit a hračky prodávat,“ dodala Plešková.

Do kroužku Krůčky v Domě dětí a mládeže v Děčíně dochází nejen děti s handicapem, ale také jejich rodiče. Ti se vzájemně podporují a předávají si zkušenosti. Vybrané peníze z prodeje hraček putují na hipoterapii, výtvarné potřeby, pomůcky na rozvoj motoriky, návštěvy hopsária nebo libereckého Babylonu.

Peníze půjdou ale také na relaxační pobyty maminek, často samoživitelek, které o děti pečují 24 hodin denně.

Vybrali rekordní částku

Patronka vybranou částku za loňský rok hodnotí jako extrémní, ročně se pro účely kroužku podaří vybrat přibližně 60 tisíc korun. Částky, za které se nejen plyšové hračky, ale i knihy nebo stavebnice prodávají, jsou navíc zanedbatelné. Jedna hračka vyjde nejvíce na 40 korun, pořídit ji je možné už od 10 korun.

Kroužek společně se školáky získává hračky ze sbírky. Plyšových hraček se ale daří sehnat tolik, že jejich prodej na Facebooku pro potřeby kroužku pokračuje stále. „Poděkování patří všem lidem, kteří nám přispívají. Už jsme tak známí, že si nás i aktivně vyhledávají a dávají nám i hotovost, aby nám přispěli, aniž by si něco koupili. Další si zase koupí hračku za 10 korun, ale nechají nám stovku,“ vyjádřila vděčnost Plešková.

Stejně jako Dobrokrůčky i většina dalších týmů z celé republiky ve své činnosti pokračuje dále a nejen v rámci takzvaného dobrotýdne. Jednorázové akce se konaly v deseti krajích. Návštěvníci měli možnost poslechnout si koncerty, zhlédnout taneční vystoupení, nakoupit si výrobky na jarmarcích či si užít zábavné odpoledne plné her a tvoření. Vysokého výtěžku se Dobro-druhům podařilo dosáhnout i díky prodeji občerstvení a vlastnoručně vytvořených výrobků. „Výtěžek putoval do rukou potřebných jednotlivců i na konto neziskových organizací. Týmy pomáhaly handicapovaným kamarádům, seniorům, maminkám ve složité životní situaci, slonům i želvám,“ informovala Kristina Papoušková z Nadace Via.

I letos se mohou děti a mladí lidé stát Dobro-druhy. Do nového ročníku se týmy mohou hlásit do 9. března na nadacevia.cz/dobro-druzi.