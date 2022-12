Jen během úterý si pro svůj vánoční stromek přišla na městskou plantáž přibližně desítka lidí. „Jdu pěšky z domova, ani jsem nejel autem. Člověk jde do oplocenky, vybere si stromek, který chce a uřízne si ho. Určitě je ještě z čeho vybírat. Je to takové příjemné, k Vánocům to patří. Navíc dneska je sníh, takže to má tu správnou atmosféru,“ říká u oplocenky pod vysokým napětím Miroslav Seiler z nedalekého Horního Oldřichova, který si vánoční stromeček přinesl z městské miniplantáže druhým rokem po sobě. Za smrky zde lidé zaplatí 575 korun, za jedle 690 korun, o deset procent více než loni.

Děčínský městský Lesní úřad pěstuje vánoční stromy pod dráty vysokého napětí, kde ze zákona nic vyššího nemůže růst. Využívá tak prostranství uprostřed lesa, kde by jinak byla jen louka. „Máme tu smrky pichlavé a asi dva druhy jedlí. Jedlí tu roste přibližně třicet, smrků okolo stovky,“ říká ředitel Lesního úřadu Antonín Novák.

Zájemci o koupi smrčku nebo jedličky si mohou vyhlédnout strom i pro příští roky. Správce lesa na něj umístí visačku s jejich jménem a za rok či dva mohou jít najisto a zároveň budou vědět, že jim jejich strom nikdo jiný nekoupí. Ani v této oplocence se ale nevyhnou občasným krádežím. Výhodou je, že je na dohled od sídla Lesního úřadu, takže se sem zloději neodváží tak často.

Sedm let růstu

Než si mohou lidé pro svůj stromek přijít, uplyne nejméně sedm let od vysazení. Tak dlouho potřebují smrky i jedličky k tomu, aby vyrostly do přibližně dvoumetrové výšky. První stromky si zde lidé mohli koupit v roce 2020, výsadba tak začala již před devíti lety. „Největší zájem byl první rok, kdy jsme tu měli nejvíc jedlí, které lidé i kvůli vůni preferují. Na druhou stranu smrky vydrží déle. Každopádně zájem nyní opadl,“ popisuje výhody jednotlivých druhů stromků Antonín Novák.

Sám ještě neví, jaký stromek bude mít doma. „Já budu mít stromek z prořezávek, takže uvidím, co na mě zbude. Ale nejsem přehnaný estét,“ říká šéf děčínského Lesního úřadu.

Stromkům je potřeba věnovat péči celoročně, nestačí je zasadit a za sedm let pokácet. V průběhu léta je potřeba v jejich okolí sekat trávu, aby mohly především v prvních letech růst. Je dále potřeba strhávat třeba ostružiny, které se začnou po stromech pnout. Rovněž je potřeba pravidelně udržovat oplocení malé plantáže, aby se do ni nedostala zvěř a stromky neokousala.

Vánoční stromy, které si letos nikdo nevybere, počkají na své zákazníky do dalšího roku. V roce 2023 Lesní úřad plánuje rozšířit svou nabídku o jedle kavkazské, které pěstuje v oplocence na Chmelníku nad Chrochvicemi. „O ty bude velký zájem, myslím si, že je vyprodáme během dvou dnů,“ vyhlíží příští sezonu Antonín Novák.