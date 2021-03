Do participativního rozpočtu za tři roky jeho existence dorazily desítky nápadů, jak zlepšit město. S jejich realizací je ale Děčín na štíru. „Jsem velmi ráda, že občané využívají možnost přicházet se svými projekty, jejich aktivit si velmi vážím. Právě proto se v letošním roce chceme zaměřit na to, abychom dokončili projekty z minulých let. Za roky 2018, 2019 a 2020 se připravuje ještě celkem 32 projektů a považujeme za důležité nejprve zrealizovat ty, které už občané v rámci participace vybrali,“ uvedla náměstkyně děčínského primátora pro rozvoj Anna Lehká (VPM).

Přestože uspěly už před třemi lety, stále ještě nejsou hotové dva projekty z prvního ročníku participativního rozpočtu. Ve skluzu jsou i nápady z dalších ročníků Tvoříme Děčín. „Z ročníku 2019, kdy občané vybrali k realizaci 13 projektů, je ještě 10 z nich v realizaci, například Pítka na veřejném prostranství, Odpočinkové zóny v centru Podmokel, Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem, Venkovní fitness nejen pro seniory, Úprava cestiček v lesoparku Bažantnice nebo Workoutové hřiště v Želenicích,“ řekl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

V loňském ročníku bylo vybráno dokonce 19 projektů. Finance na realizaci projektů, které vzešly z tohoto ročníku, budou nárokovány letos z výsledku hospodaření roku 2020. Přesunutím letošního ročníku na rok 2022 se zabývali také zastupitelé, kteří s ročním odkladem Tvoříme Děčín souhlasili.



„Vůbec mne netěší, že se letos nebude konat řádná soutěž o další projekty participativního rozpočtu, stala se z něj pěkná tradice. Ale s ohledem na to, že hrozí, že bychom tuto iniciativu zprofanovali tím, že nejsme schopni nápady lidí v nějakém rozumném čase realizovat, jsme se rozhodli nový ročník nevyhlásit,“ vysvětlil primátor Jiří Anděl (ANO), který vyzval občany města, aby nerezignovali na své nápady.

Argument, že k odkladu sáhlo město i kvůli tomu, že nestíhá, odmítl opoziční zastupitel a do loňského roku radní Jakub Houška (Náš Děčín). „To, že je propad financí, respektuji. Ale jestliže nestíháme, je to jen naše chyba. Pokud to budeme takto dělat, tak lidé ztratí důvěru v to, že si mají podávat návrhy do participativního rozpočtu,“ nelíbil se návrh Houškovi, který by byl ochoten přijmout snížení dotace pro Tvoříme Děčín.



První ročník participativního rozpočtu se v Děčíně uskutečnil v roce 2018, od té doby do něj město každoročně dává pět milionů korun. Pro přihlášené projekty stanovilo město pravidla pro zařazení do hlasování veřejnosti. Jednotlivé nápady se musí například týkat majetku města, náklady na jejich realizaci nesmějí přesáhnout půl milionu korun.