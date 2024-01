Děčín brzy ožije oslavami Masopustu. Na odpoledne plné veselí, hudby, tanečků, dobrot i taškařic se mohou lidé těšit už v sobotu 3. února.

Masopust v Děčíně v roce 2016. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Tradiční akci pořádá děčínská zoo, ve které program ve 14 hodin odstartuje. „Zde se nejprve utkáme o to, kdo umí usmažit ty nejchutnější masopustní koblihy. Do této soutěže se může přihlásit každý, kdo se nebojí zdělat těsto a pochlubit se svým kuchařským uměním. Soutěžní vzorek, kterým jsou tři kusy koblih stejného těsta i náplně, je nutné odevzdat na pokladně zoo v den konání akce nejpozději do 13.45 hodin,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. O vítězi soutěže rozhodne porota, v jejímž čele zasedne mlsný medvěd. Příchozí se ale mohou těšit i na další soutěže. „Mezi návštěvníky budeme hledat například nejrychlejšího koblihového jedlíka nebo nejhezčí masku. Formou soutěží připomeneme i některé z masopustních tradic,“ doplnila mluvčí.

Po programu v zoo přijde na řadu masopustní průvod městem. Ten vyjde od brány zoo přibližně v 15 hodin a o veselou náladu se během něj postarají harmonikáři, vozembouchář, Divadelní spolek Karel Čapek Děčín, Divadelní společnost Panoptikum Maxe Fische a umělci z Wagabundus Collective. Účastníky čeká trasa dlouhá 2,3 kilometru plná zábavy.

Ježíšovy ještěrky i jedovatý primát. Rajské ostrovy odhalují zvířecí kuriozity

„Budeme rádi, když se k nám přidají lidé v maskách a kostýmech a podpoří tak atmosféru akce. Po cestě nás čekají celkem čtyři zastavení. Na tom prvním u Domu dětí a mládeže Děčín požádáme zástupce města o svolení ke vstupu do děčínských ulic. Pokud klíč získáme, budeme se moci vydat směr Hostel, kde nás budou čekat soutěže pro děti i dospělé s Pivovarem Kapitán,“ popsala začátek průvodu Houšková.

U Hostelu budou k dispozici stánky a drobné soutěže již od 14 hodin. Odtud bude průvod pokračovat směrem na nábřeží a zastaví se na nějakou dobrotu u restaurace Burger Berg. Dále přivítá průvod děčínská knihovna společně s infocentrem, a posledním místem, kde se průvod zdrží, bude Křížová ulice. Tam pohoštění a zábavu nabídne Bar Pokoj, Restaurace U Růžové zahrady a Pivovar Sever. Proběhne tu také tradiční soud s medvědem, celou akci zakončí šermířské vystoupení.