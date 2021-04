Labské nábřeží bude kvůli výměně vodovodu a kanalizace Severočeskou vodárenskou společností zavřené pro osobní i nákladní dopravu až do konce srpna. V budoucnu by na ni měla navázat revitalizace celého nábřeží. „Chápu, že pro řidiče bude znamenat tato uzavírka komplikace, nicméně rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této lokalitě je nutné provést, je stará sto let a hrozí na ní havárie,“ vysvětlil primátor Děčína Jiří Anděl.

Kromě individuální dopravy bude mít uzavírka dopad také na městské a linkové autobusy. Ty totiž budou moci jezdit po nábřeží pouze do 20. června, následně tudy neprojedou až do 8. srpna. Po 9. srpnu, pokud vše půjde podle harmonogramu, by se pak měly z objížděk vrátit na své standardní trasy. Uzavírky využije město také k tomu, aby předláždilo jeden z chodníků.

Při uzavírce Labského nábřeží povede objízdná trasa přes Nový most. „S ŘSD jsme vyjednali, že oprava Nového mostu nezačne do té doby, dokud nebude Labské nábřeží opět průjezdné,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Brčák.

To ale bude pravděpodobně znamenat přesun přinejmenším dokončení opravy Nového mostu, na jehož stav si řidiči i město dlouhodobě stěžují, do příštího roku. Podle dřívějšího vyjádření ŘSD má totiž oprava za přibližně 60 milionů korun trvat sedm měsíců. Je tak možné, že letos by správce státních silnic mohl stihnout opravit pouze část mostu. Není přitom nijak neobvyklé, že se rekonstrukce kanalizací a vodovodů protáhnou o týdny i měsíce. Pokud by taková situace nastala i v případě rekonstrukce na Labském nábřeží, znamenalo by to posun i v rekonstrukci jednoho ze dvou silničních přemostění Labe v Děčíně.

V posledních letech se na mostě dělá jeden výtluk za druhým, kritické jsou především zimní měsíce, kdy se během velmi krátké doby objeví několik hlubokých děr. ŘSD proto přislíbilo městu, že bude případné problémy s povrchem silnice odstraňovat rychleji, alespoň provizorně. Během rekonstrukce mostu bude zajištěn provoz nejméně v jednom pruhu v každém směru. „Problémy s asfaltovým souvrstvím způsobuje doslouživší izolace nosné betonové konstrukce. Zakázka je zaměřena právě na opravu a výměnu této izolace,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová, co na Novém mostě silničáři chystají. Není to přitom tak dlouho, co most prošel kompletní rekonstrukcí. První velká oprava se uskutečnila v letech 2008 – 2010, 25 let od jeho postavení.