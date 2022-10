Přestože ulice Prokopa Holého a její okolí v Podmoklech se viditelně změnila teprve v posledních letech, plíživá proměna začala už na přelomu století. Tehdy jen pár stovek metrů od levobřežního centra Děčína vyrostl první hypermarket Hypernova (posléze Albert), ke kterému se následně přidal druhý - Tesco. Pro řadu malých obchodníků to bylo smrtící. „Když se podíváme do historie, tak na to místní obchodníci upozorňovali, když tehdejší radnice pod vedením sociální demokracie prodala pozemek pro stavbu Hypernovy,“ řekl dlouhodobý kritik této výstavby, majitel realitní kanceláře a zastupitel za Piráty Petr Zdobinský.