Skateboardisté okolo Tomáše Kotvalda přišli s nápadem na nové sportoviště před téměř deseti lety. To stávající se totiž už rozpadalo, navíc bylo i s ohledem na svou konstrukci poměrně hlučné. Před pěti lety, kdy dokonce vznikla petice za obnovu skateparku, pak město vyhlásilo výběrové řízení na projektanta a čekalo na vhodný dotační titul. Toho se dočkalo na konci roku 2018. „Je mi 43 let, takže už nejsem tak aktivní jako jsem byl třeba před dvaceti lety. S výsledkem jsme ale naprosto spokojení. Skatepark dělala firma, která podobných zařízení udělala už několik desítek,“ neskrýval spokojenost skateboardista Kotvald.

Téměř deset měsíců od zahájení stavby trvalo, než si areál poprvé mohli užít sportovci. „Jsem rád, že se sportoviště podařilo tak rychle vybudovat. Před několika dny úspěšně prošlo kolaudací a může sloužit děčínské veřejnosti. Všem, kteří se na jeho stavbě podíleli, patří poděkování,“ řekl pověřený primátor Jaroslav Hrouda.

Původně mělo být podle zveřejněné smlouvy hotovo za 160 dnů, do prací ale zasáhla koronavirová epidemie. Odložené tak bylo i slavnostní otevření, kterého by se na jaře nemohl kvůli vládním restrikcím téměř nikdo zúčastnit. Možné by nebylo ani využívání hřiště pro kolektivní sporty.

V areálu u zimního stadionu vznikla dvě multifunkční hřiště s umělým povrchem. Vybudování sportoviště vyšlo město na 38 milionů korun, necelou polovinu nákladů pokryla dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Na jednom hřišti je možné hrát například malý fotbal, volejbal, nohejbal, tenis či basketbal, na druhém pak hokejbal a in-line hokej,“ přiblížil nabídku sportoviště mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Součástí areálu je také betonový skatepark skládající se z jednotlivých na sebe navazujících překážek, dále šatny, toalety a sprchy. Nechybí ani mobilní tribuny s rozebíratelnou konstrukcí pro snadné přemístění či odpočinkové zóny se stoly na stolní tenis. Využít je možné i čtyři venkovní posilovací stroje. Areál má umělé osvětlení a modernizované ochranné oplocení s protihlukovou stěnou pro splnění hygienických limitů v denní provozní době sportoviště. Veřejnosti bude areál přístupný volně od 9 do 20 hodin po celý rok.

Samotný skatepark ale není určen jen milovníkům nejrůznějších prkýnek, ale také bikerům nebo jezdcům na kolečkových bruslích. Ještě letos by se ve skateparku měl uskutečnit exhibiční závod těch nejlepších jezdců z Česka, pokud to dovolí epidemiologická opatření. „Každé skejťácké město by mělo mít alespoň jedny závody ročně. Pro příští rok tak minimálně s jednou takovou akcí počítáme. Musíme se ale ještě domluvit na termínu, abychom se nekryli s jinými závody u nás,“ doplnil Tomáš Kotvald.