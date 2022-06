Na téměř čtyři miliony korun mají vyjít stavební úpravy na Litoměřické ulici v Děčíně. Magistrát nedávno vyhlásil výběrové řízení s předpokládanou cenou 3,9 milionu korun.

Litoměřická ulice v Děčíně. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Za ty chce nechat postavit na pravobřežní výpadovce na Ústí nad Labem nový přechod, nové místo pro přecházení, nové veřejné osvětlení nebo opravit chodníky nebo rozšířit křižovatku s Roudnickou ulicí. Podle zadávacích podmínek zveřejněných magistrátem by stavební práce měly začít letos v srpnu a hotovo by mělo být nejpozději do 130 dnů.