Autobusy mezi Horním Oldřichovem a novou zastávkou Na Vyhlídce na sídlišti v Bynově začaly jezdit loni v listopadu. Podle údajů dopravního podniku je denně využije přibližně stovka cestujících. Nově je o víkendu zavezou až do levobřežního centra města. „Jedná se o víkendový provoz, který začne od prvního dubnového víkendu,“ uvedl náměstek ředitele dopravního podniku Jiří Kasl.

Kromě většího komfortu přinese prodloužení pro cestující z Oldřichova a Bynova další změnu. „Zavedením této linky přestane zajíždět víkendová linka 229 Bynov – Nebočady do Horního Oldřichova,“ uvedl mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

Prodloužení linky mezi Horním Oldřichovem a horní částí bynovského sídliště bude mít výhodu pro cestující na nejdelší městské lince. Doposud totiž dopravní podnik musel počítat s tím, že některé spoje zajíždí na Horní Oldřichov, kam neprojedou velkokapacitní autobusy. Tedy vozy o délce patnáct nebo osmnáct metrů.

Právě ty se hodí při propojení velkých děčínských sídlišť. Linka 229 totiž propojuje Bynov se Starým Městem a Boleticemi. Jen v těchto třech městských částech žije více než 12 tisíc lidí. Autobusy přitom jezdí jen jednou za půl hodiny. Pokud se do spoje, na který dopravní podnik musel vyslat krátký autobus, trefila některá společenská nebo sportovní událost v centru města, jezdily spoje přeplněné.

O zavedení linky do horní části bynovského sídliště se mluvilo několik desítek let. Když loni vedení Děčína s návrhem přišlo, bylo jeho součástí zrušení zajíždění linky 202 na Horní Oldřichov. Tím by jeho obyvatelé přišli o přímé spojení s centrem Děčína. Vznikla proto petice, která takové řešení odmítala. „Pokud by k avizované změně došlo, tak já jako zdravý člověk budu v Podmoklech rychleji pěšky, než když pojedu autobusem,“ řekla loni na podzim před jednáním zastupitelstva Eva Štefanová. Se svým protestem lidé uspěli a Děčín u dopravního podniku kromě nové linky 218 nadále objednává zajíždění linky 202.

Zastupitelé schválili také výši kompenzace za městské linky pro dopravní podnik. Za poslední roky příspěvek výrazně vzrostl. Letos by měl Děčín do svého dopravce zaslat 75 milionů korun. V roce 2019 byla podle materiálů zveřejněných magistrátem kompenzace o pět milionů nižší, v roce 2018 Děčín poslal dopravnímu podniku 61,5 milionu a před třemi lety 55 milionů. Takto výrazný nárůst se nelíbil některým opozičním zastupitelům.