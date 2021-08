Vyhlásit by ji chtěli do konce letošního roku. Součástí zadání má být i zázemí oblíbené ferraty na Pastýřské stěně, kterou každoročně zdolají desítky tisíc lidí.

Úprava Labského nábřeží by měla navázat na revitalizaci Podmokel a novou lávku přes Labe, které prošly také soutěžemi. „Měla by to být výkladní skříň Děčína, chceme to dělat především pro místní, nejen pro turisty. Nábřeží nyní vnímám jako mrtvou zónu, to chceme změnit a navrátit mu život,“ říká náměstkyně děčínského primátora pro rozvoj Anna Lehká (VPD). Podle jejího názoru nábřeží ukázalo svůj potenciál během nedávných tančíren, jejichž pořadatelé využili uzavření velké části ulice a přilákali pod Pastýřskou stěnu zástupy lidí. „Labské nábřeží vytváří spolu s Pastýřskou stěnou i naproti stojícím zámkem pohledově nejexponovanější a nejcennější část města. Právě odtud se rozvíjí všechna důležitá městská panoramata,“ přibližuje význam řešeného území městský architekt Ondřej Beneš.

Samotnou soutěž chce děčínský magistrát vyhlásit letos v prosinci. Než k tomu dojde, bude potřeba podstoupit důkladnou přípravu zadávacích podmínek. Její součástí bude například i setkání s veřejností, které by mělo pomoci nadefinovat budoucí podobu území na levém břehu Labe od kruhového objezdu u Mototechny až k Hladovému kamenu. „Návrh by měl pro ně vytvářet standardy, měl by splňovat a respektovat jejich požadavky na předzahrádky. Důležité bude otevření otázek budoucnosti i s restaurací U přístavu,“ vysvětluje Beneš s tím, že obdobně by měla být zpracována i cesta vedoucí přímo u řeky.

Soutěž, která by měla vyjít na přibližně 1,6 milionu korun, bude rozdělena do dvou fází. V první bude odborná porota, ve které kromě jiných zasednou odborníci z České komory architektů, posuzovat anonymně jednotlivé uchazeče. Součástí druhé fáze, do které postoupí nanejvýš sedm uchazečů, pak bude workshop a diskuze jednotlivých soutěžících s porotou. To by mělo být příští rok v dubnu, o měsíc později by vítězný návrh měla schválit rada města a v květnu a červnu by měla mít veřejnost si prohlédnout došlé návrhy na výstavě. Se samotnou obnovou nábřeží, která by podle odhadů měla vyjít na 109 milionů korun, se pak počítá od dubna 2024 do srpna 2025.

Soutěž na budoucí podobu nábřeží se připravuje také v Ústí nad Labem. Tam ale prozatím vyčkávají na opravu Benešova mostu. Stejně jako v Děčíně i Ústecké trápí nevlídnost nábřeží, která neláká k jeho většímu využití. V obou městech přitom labské břehy mají velký potenciál stát se oddechovým místem místních i turistů.

Děčín je jedním z mála velkých měst na severu Čech, které otevřené architektonické soutěže dělá. Po soutěži na podobu levobřežního centra v Podmoklech a soutěži na lávku pro pěší přes Labe včetně mostního předpolí to bude již třetí takto nastavený výběr některé z lokalit. V České Kamenici pak vybírali z více než dvou desítek návrhů budoucí podobu městského kina. Velkou mezinárodní soutěž uspořádal Palivový kombinát na okolí jezera Milada u Ústí nad Labem.