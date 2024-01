Řeka Labe v Děčíně dál hrozí. Odříznutý je už dva týdny Dolní Žleb, zatopená je také silnice do Prostředního Žlebu. Uzavřená je děčínská knihovna, neprůjezdné jsou také části cyklostezky.

Labe vystoupalo v Děčíně na třetí stupeň povodňové aktivity. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Labe v Děčíně v sobotu 6. ledna ráno o několik centimetrů kleslo. Zatím nejvýše byla hladina v pátek navečer na 592 centimetrech. V sobotu v 9 hodin byla na 585 centimetrech.

Děčín kvůli pátečnímu vzestupu hladiny opět uzavřel silnici do Prostředního Žlebu. „Městská policie v pátek krátce po poledni uzavřela kvůli stoupající hladině Labe komunikaci do Prostředního Žlebu. Silnice bude uzavřena do odvolání. Prosíme, respektujte dopravní značení,“ sdělil děčínský magistrát.

Také Dolní Žleb je odříznutý, silnice tam je zavřená už dva týdny. Uzavřeno je také parkoviště pod Tyršovým mostem na levém břehu. Neprůjezdné jsou také části cyklostezky podél Labe.

Od pátku 5. ledna je kvůli zvednutému Labi také zavřená děčínská knihovna. Její znovuotevření závisí na klesnutí hladiny, očekává se, že by tam čtenáři opět mohli zavítat v úterý 9. ledna.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura