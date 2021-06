Dlouhé měsíce nejistoty nadělaly pořadatelům koncertů nebo divadelních vystoupení nemalé starosti. Do poslední chvíle totiž nevěděli, zda se bude moci jejich akce konat. I to mohl být důvod, proč si nepožádali o podporu od města v řádném termínu. Nyní jim Děčín dává druhou šanci.

„Uvolněné finanční prostředky jsou určeny na individuální žádosti o dotace na restart kultury pro místní kulturní spolky. Podpořit chceme hlavně akce konající se v Děčíně, které přilákají všechny věkové kategorie,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Pošta.

Radnice s rozdělením peněz poměrně spěchá. Chce totiž, aby se co nejvíce akcí uskutečnilo už během letních měsíců. Žadatelé proto mají poměrně krátkou dobu na podání projektu. „Termín pro podání žádosti není stanoven, pro akce, které se mají konat v době prázdnin, doporučujeme žádost doručit do 13. června,“ řekl mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Termín je stanoven tak, aby o případné podpoře, kterou nejprve projedná kulturní komise, mohla rozhodnout rada, případně zastupitelstvo. Tomu přísluší přidělovat podporu vyšší než padesát tisíc korun.

Pro přidělení dotací stanovila rada několik kritérií. Například zda akce už nebyla podpořena z dřívější výzvy, zda je přístupná veřejnosti nebo jaký má divácký potenciál. „V případě, že nebude alokace finančních prostředků vyčerpána, bude možné o dotaci na podzimní akce požádat ještě v září,“ dodal Stínil.

Kromě městských slavností, které se už druhým rokem nemohly kvůli covidové epidemii konat v běžném květnovém termínu, Děčín podporuje řadu kulturních událostí. Například celým létem se vinou nedělní promenádní koncerty na Smetanově nábřeží. Nabízejí pod názvem Rogalo DC téměř dvě desítky letních koncertů. Ten první se uskuteční tuto neděli.

Společně se slavnostmi, Mezinárodním hudebním festivalem nebo letním kinem dá Děčín do kultury 4,6 milionu korun. Další desítky milionů pak míří například na zámek, do knihovny nebo do divadla. „V současné době upřesňujeme kalendář jednotlivých akcí. Kromě Rogala DC ani letos lidé nepřijdou v červenci a srpnu o Letní kino na zámku,“ dodal Martin Pošta.

Do přelomu léta a podzimu se pak přesune několik jarních akcí. Proběhne například Festival pouličního divadla, floristická soutěž Děčínská kotva či Adrenalin Challenge. K září neodmyslitelně patří také Tyršův Děčín. Letos je naplánovaný na víkend 17. až 19. září, jeho součástí například bude Sokol Raptor, Stezku odvahy, Běh Dlouhou jízdou, Tyršovu stezku, Tyršfest, Sportovní louku, Spartan Workout a také tradiční pietní akt u sochy Miroslava Tyrše.