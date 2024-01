Jen tři dny bude nakonec uzavřená městská knihovna. Ta musela přerušit provoz kvůli stoupající hladině Labe.

Děčínská knihovna. | Foto: Deník/ Karel Pech

Podle původních předpokladů měla být knihovna zavřená ještě v pondělí 8. ledna. „Knihovna je v pořádku, voda v Labi trvale klesá. Oproti předpokladům tedy otevřeme již zítra v pondělí 8. ledna,“ uvedl v neděli odpoledne ředitel městské knihovny Ladislav Zoubek.

Během neděle hladina řeky stále klesala, krátce po poledni sestoupila ze třetího na druhý stupeň povodňové aktivity. Na to by mělo Labe podle nedělních předpokladů zůstat až do pondělního večera. Za setrvalého poklesu by pak řeka měla být na prvním stupni ještě několik dalších dní, po které bude i nadále zaplavená silnice do Dolního Žlebu.