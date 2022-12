"To znamená, že jsme museli jednotky RegioPanter dovybavit, aby byly schopné jezdit jak pod starou, tak pod novou napájecí soustavou,” vysvětlil oblastní manažer Českých drah Vladimír Štochl. "Při tomto vylepšení za 280 milionů korun navíc prošly generální opravou,” doplnil.

Na trase Děčín – Kadaň bude jezdit pět těchto tichých rychlých vlaků. V pracovní dny mají vyjíždět každou hodinu, o víkendu jednou za dvě hodiny.

Bez nutnosti přestupu

Čtvrteční zkušební jízdy se zúčastnili zástupci Českých drah, měst a Ústeckého kraje včetně krajského radního pro dopravu Marka Hrabáče. "Protažení linky do Kadaně je pro nás zásadní věc. Cestující o to dlouhodobě žádali, protože pro ně nebylo pohodlné vystupovat a nastupovat v Prunéřově. Po letech tedy konečně mohou cestovat bez nutnosti přestupování,” uvedl Hrabáč.

Elektrickou jízdu až do královského města podstoupil také starosta Kadaně Jan Losenický, který má cestování vlaky jako vášeň. "Skutečnost, že jsme se stali součástí páteřní linky napříč Ústeckým krajem, má pro nás hlavně symbolický význam. Je to otázka prestiže,” sdělil starosta. "Je to podobné jako s autobusovým spojením, které teď máme přímo do Prahy, zatímco dříve se muselo přestupovat v Chomutově. Do té doby to lidé brali tak, že chybí spojení s Kadaní. Podobné je to i s vlakem,” doplnil Losenický.

Sedm jednopatrových třívozových elektrických jednotek RegioPanter pro Ústecký kraj vyšlo na téměř miliardu korun, vyrobené byly před osmi až deseti lety. K přestavbě z jednosystémové jednotky na dvousystémové byly připravené začátkem loňského roku. Na poslední jednotce se ještě pracuje.

RegioPantery dokážou vyvinout rychlost až 160 kilometrů v hodině, na trase, ve které spojují Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Bílinu, Most, Chomutov, Kadaň – Prunéřov a Kadaň ale budou jezdit maximálně rychlostí 120 kilometrů v hodině.

Tyto vlaky nabízejí pohodlné cestování. Vybavené jsou klimatizací, audiovizuálním informačním systémem, mají palubní wi-fi síť a elektrické zásuvky pro nabíjení cestovní elektroniky, jako jsou mobily, tablety nebo notebooky. Jsou bezbariérové, takže je snadno využívají cestující na vozíku, s kočárky nebo senioři a rodiny s malými dětmi. Ve vlaku je také dostatek místa pro pasažéry, kteří cestují za sportem a převážejí s sebou lyže či kola.