/FOTO, VIZUALIZACE/ Na diskutovanou lávku pro pěší a cyklisty, která v budoucnu spojí oba břehy Labe a bude zavěšená na železniční most, získal Děčín dotaci 43 milionů.

Podoba budoucí lávky přes Labe pro pěší a cyklisty. | Foto: Město Děčín

Stavba by měla vyjít zhruba na 74 milionů korun, přesná částka ale bude známá až po výběrovém řízení na zhotovitele. Město si od nové lávky slibuje zklidnění dopravy díky snížení počtu cyklistů jak na Tyršově mostě, tak na Labském nábřeží. Dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne z IROPu, zbývající část město dofinancuje ze svého rozpočtu. „Vybudovat pro cyklisty a pěší bezpečný přejezd mezi oběma částmi Děčína patří mezi dlouholeté plány a priority našeho města. Jsem proto velmi rád, že se nám konečně dotaci v takové výši podařilo získat,“ uvedl primátor města Jiří Anděl (ANO).

Projektová dokumentace na lávku, o které se v Děčíně mluví už roky, je hotová. Se zahájením prací město počítá na jaro příštího roku, pravděpodobně v březnu. Nejprve je však potřeba vysoutěžit zhotovitele. Práce by měly trvat zhruba dva roky. „Výstavbou lávky vznikne úplně nový směr, kterým se propojí město, zrychlí se přesun z jednoho břehu na druhý nejen cyklistům, ale také chodcům. Nemluvě o zvýšení bezpečnosti. Je to první krok k celkovému zlepšení dopravní situace v centru města,“ sdělil náměstek primátora pro rozvoj a IT Ondřej Smíšek (Náš Děčín).

Nápad zavěsit na železniční most lávku vznikl po povodních v roce 2002, kdy bylo velmi složité dostat se kvůli vysoké hladině Labe z jedné části města do druhé. V roce 2014 probíhala oprava železničního mostu, kdy už se s lávkou počítalo, a proto v rámci stavby vznikly kotvící prvky pro budoucí lávku. V roce 2018 pak zrealizovalo město architektonickou soutěž, do které se přihlásily čtyři týmy, porota vybrala návrh pražských architektů Alexandra Kotačky, Lukáše Vráblíka a Evy Pykové. Vítězný tým navrhl subtilní konstrukci, která svými rozměry nekonkuruje železničnímu mostu, pod kterým bude zavěšená. „Na levém břehu nevytváří bariéru a umožňuje zde různé způsoby budoucí organizace funkcí. Na pravém břehu lávka nabízí smysluplné propojení všech úrovní,“ popsal už dříve vítězný návrh tehdejší děčínský městský architekt Ondřej Beneš. Součástí soutěže byla podoba nejen samotné lávky, ale také jejího okolí. Následně město nechalo zpracovat projekt a hledalo možný dotační titul.