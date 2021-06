Zdroj: DeníkDva nejvýznačnější turistické cíle v jižní části děčínského okresu kolem sebe dlouhé roky našlapovaly, ke spolupráci to ale nevedlo. „Snažil jsem se oslovit dvě bývalá vedení, ale o nějakou hlubší spolupráci zájem nebyl. To se změnilo až nyní, kdy mne oslovil pan primátor Anděl,“ říká hřenský starosta Zdeněk Pánek. Na první spolupráci s Děčínem se už domluvil, Hřensko by se mělo poprvé podílet na financování osobní lodní dopravy mezi Děčínem a Hřenskem. Tu doposud platilo jen okresní město.

Hřensko i Děčín přitom spojují podobné problémy a navzájem si mohou pomoci. Tím nejpalčivějším je extrémní počet aut související s overturismem, tedy přetížením dané lokality turisty. To bylo vidět i během posledních pár teplých dní, kdy bylo Hřensko doslova přeplněné auty. „Řada řidičů přitom nedojela na Mezní Louku, kde bylo parkoviště poloprázdné. Nejspíš za to může značení na křižovatce u Labe. Na něm je zákaz vjezdu na Jetřichovice, málokdo si ale všimne dodatkové tabulky se vzdáleností zákazu,“ přibližuje problém s auty Pánek. Projet se přitom nedá až mezi Rynarticemi a Jetřichovicemi, kde kraj opravuje silnici.

Právě s dopravním přetížením by mohl Hřensku pomoci Děčín. Ten nabídl, že bude převážet lidi přívozem v Dolním Žlebu, ke kterému lidé dojedou vlakem. Od přívozu by si pak Hřensko zajistilo kyvadlovou dopravu. „To by mělo pomoci vyřešit katastrofální situaci s parkováním ve Hřensku, kde auta parkují už i v přírodě. To se samozřejmě hrubě nelíbí správě národního parku. Domluvili jsme se, že uděláme kampaň v duchu: Nechte auto v Děčíně, když pojedete na výlet,“ říká děčínský primátor Jiří Anděl. Ten si od toho, že lidé nechají auta v Děčíně, slibuje například další zákazníky pro restaurace a hotely.

Obě samosprávy se ale dívají i více do budoucnosti a chtějí spolupracovat i v dalších sezónách. Například na společných vstupenkách, kdy by mohli nejen turisté, ale i místní dostat slevu, pokud si například koupí vstupenku do zoo nebo na zámek a následně pojedou lodí do Hřenska, kde navíc ještě půjdou na lodičky do Hřenska. „Pokud dáme nějakou zajímavou slevu, věříme, že tím nalákáme víc lidí do Děčína i do Hřenska. Lidé totiž na slevy slyší,“ vysvětluje Zdeněk Pánek. Zkušební provoz by se mohl spustit ještě letos.

Děčín by pak chtěl zapojit do propojených služeb i soukromníky, třeba majitele hotelů a penzionů. „Ubytovaní v zapojených hotelech a penzionech by mohli mít slevu na loď nebo do zoo. To jsou ale věci, na kterých je potřeba pracovat dlouhodobě,“ nastiňuje děčínský primátor další možné plány s rozvojem vzájemné pomoci, na které spolupracují obce s Hospodářskou komorou ČR.