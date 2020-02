Stávající linka 434 se rozdělí na dvě větve, a to tak, že zůstane zachována mezi Děčínem, Hřenskem a Krásnou Lípou a nebude zajíždět na Meznou. Tu naopak obslouží nově vzniklá linka 438 Děčín – Hřensko – Mezná. „Navrženými úpravami dojde k zahuštění provozu ve víkendových dnech mimo období letních prázdnin na jednohodinový takt, v období letních prázdnin bude doprava mezi Děčínem, Hřenskem a Mezní Loukou posílena na interval půl hodiny,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Volf.

Právě tento úsek je nejvíce vytížený, řidiči často museli nechat cestující na zastávce, protože se do autobusu už nevešli. Hodinový interval byl totiž nedostačující. Turisté mohou sice pro cestu do Hřenska využít výletní lodě, které jsou zařazené do krajského dopravního systému a platí na nich stejné jízdenky jako v autobusu, ty ale kvůli nedostatku vody v Labi často nevyjíždějí.

„Jednali jsme o tom delší dobu. Tím, že tam byl smluvně vázaný dopravce, jsme nemohli spoje posílit. Když jsme začali provozovat Dopravní společnost, uvolnili se nám ruce a mohli jsme po jednání s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko dopravu mezi Děčínem a Hřenskem posílit,“ popsal cestu k novému spojení do Českého Švýcarska náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. V nejníže položené obci v republice mají z tohoto kroku radost.

„Neobyčejně to vítáme. Umožní to větší příliv turistů a zároveň se zvýší kultura cestování. Zároveň to zlepší také možnosti našich obyvatel cestovat do Děčína,“ uvedl starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Hřenští se totiž občas kvůli přeplněným autobusům nemohli dostat zpět domů.

„Jako obecně prospěšná společnost společně s národním parkem preferujeme veřejnou dopravu před individuální, protože má výrazně menší dopad na životní prostředí,“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Jan Šmíd.

Dodal, že vyzvou lidi, aby nechali auta, pokud už musí autem přijet, před hotelem a v regionu využívali veřejnou dopravu. „Spousta lidí si neuvědomuje, že do Hřenska mohou vyrazit také vlakem. Stačí dojet z Děčína do Schöny a následně přívozem do Hřenska,“ dal další tip na cestu do Českého Švýcarska Šmíd.

Na Děčínsku se připravuje také linka, která by měla propojit České Švýcarsko s Žitavskými horami. „Je domluvená trasa, s německou stranou je domluvená i koordinace s jejich dopravním svazem. Zkolabovalo to ale na tom, že dopravce nemá dostatek řidičů,“ vysvětlil předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Pro cestující z české strany by znamenala přímé propojení například do venkovního koupaliště s krytými bazény a kempem Trixieparku v Grossschönau těsně za hranicemi, v opačném směru by pak mohli turisté vyrazit například na pivní stezku nebo do skal národního parku.