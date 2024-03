Z těchto jednání vzešlo několik zajímavých návrhů, které začala radnice dále prověřovat. „Jednou z těchto nápaditých myšlenek bylo využití prostoru bývalé restaurace Švejk u kruhového objezdu u obchodního domu Tesco,“ přibližuje další jednání Němeček. Podle jeho názoru je bývalý Švejk na ideálním místě, není zde žádná obytná zástavba, zároveň je toto místo snadno dostupné z centra Podmokel, kde je nejvíce lidí majících problémy s drogami. Podle Němečka, který zároveň pracuje jako strážník, městská policie ví, kde se tito lidé zdržují a situaci monitoruje.

Náměstkyně primátora pro sociální oblast Anna Lehká se obrátila na krajský úřad, který musí přesun K-centra do konkrétního objektu schválit. Hejtmanství před několika dny s tímto přesunem na okraj centra Podmokel souhlasí. Mezi podmínky patří například dostupnost nebo zaručená anonymita pro klienty. To znamená, že příchod k tomuto zařízení nesmí být pod dohledem kamer městské policie, ani nemůže být v sousedství policie.

Jednání s děčínskou radnicí Deníku potvrdil také majitel bývalé restaurace Miroslav Solař z Ústí nad Labem. Ten původně netušil, jaké má magistrát s domem u kruhového objezdu úmysly. „Teprve před dvěma týdny jsem se dopátral, že tam chtějí přestěhovat K-centrum. Nechal jsem si vysvětlit, co by to obnášelo, že by to mělo být bezproblémové,“ řekl Deníku Solař s tím, že zatím není nic dohodnuté, není podepsaná ani žádná smlouva. Budovu bývalé restaurace si již byli prohlédnout zástupci několika politických stran z děčínského městského zastupitelstva. Cena, o které se stále jedná, by se měla pohybovat okolo deseti milionů korun. Před případným stěhováním K-centra do tohoto objektu by bylo také potřeba změnit územní plán, jeho současná podoba fungování podobné služby v této lokalitě neumožňuje.



V nedávné minulosti město uvažovalo o koupi domu na Teplické ulici. Proti tomu se ale zvedla vlna nevole, dokonce vznikla petice vystupující proti záměru koupě domu pro přestěhování K-centra od DDM. Město se nakonec od tohoto záměru rozhodlo ustoupit a hledalo další vhodné místo, kde by bylo možné služby K-centra, které kromě výměny injekčních stříkaček zajišťuje také poradenství pro děti i dospělé nebo krizovou intervenci, poskytovat.

