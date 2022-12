Hasiči vyjeli do areálu děčínské firmy s lezeckou skupinou ve středu 21. prosince na taktické cvičení s námětem záchrany zraněné osoby z výšky. Před příjezdem jednotek připravila požární hlídka příjezdovou cestu tak, aby mohla technika přijet do výrobní haly co nejblíže k místu události.