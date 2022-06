Děčín spustil anketu o odpadovém hospodářství

Biologický odpad do hnědých popelnic nebo spíš do sběrného dvora? Jakým způsobem třídíte nápojové kartony? Dohromady více než dvacet otázek týkajících se odpadového hospodářství zařadil děčínský magistrát do dotazníku, který zveřejnil na svých webových stránkách.

Třídění odpadu, ilustrační foto.