Deset dní bude brázdit ulice Děčína dvanáctimetrový autobus od polské společnosti Solaris. Dopravní podnik si jej zkouší v místních podmínkách, například zda je schopen vyjíždět děčínské kopce a jaký má následně dojezd.

Děčínský dopravní podnik zkouší elektrobus Solaris. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Po Solarisu si plánuje vyzkoušet na konci února autobus se stejným pohonem také od Mercedesu, později i od Manu. Do flotily dopravního podniku by se pak elektrobusy měly zařadit v letech 2022 nebo 2023. Na jejich pořízení a dobíjecí infrastruktury plánuje využít městský dopravce dotaci, která by měla by pokrýt 85 procent nákladů. Dohromady by Děčín chtěl pořídit dvacet elektrobusů. Pokud by dotaci získal a elektrobusy pořídil, zajišťovaly by městskou hromadnou dopravu jen bezemisní nebo nízkoemisní vozy. Před časem totiž dopravní podnik nakoupil více dvě desítky autobusů s pohonem na CNG.