Ohana horor cirkus v Děčíně

Čtvrtek 4. 11 od 19 hodin

Pátek 5. 11. od 19 hodin

Sobota 6. 11. od 19 hodin

Neděle 7. 11. od 18 hodin

Rezervace: 731 156 109

Do Děčína si přiveze nový hororový program, ve kterém vystoupí umělci nejen z Česka, ale z Venezuely, Ruska nebo Polska. Z řad novinek stojí za zmínku vystoupení vězně, který je uvězněn v extrémně rotujícím se kole, párová silová akrobacie v nevídaném stylu, vzdušné vystoupení v kruhu, dvojici na nekonečných popruhách i vodní akrobatická show. To vše a mnohem víc s novou výpravou, choreografií, taneční crew, živým bubeníkem na multifunkčním pódiu s vodními, ohnivými i kouřovými efekty. Chybět nebude ani šílený klaun Špína hledající si cíle pro své žertíky mezi diváky. Show je vhodná pro děti starší 12 let.